„Sunt oameni cărora, cu ani în urmă, statul le-a anulat codul de TVA și i-a lăsat să creadă că totul este în regulă” – o avocată îi apără pe patronii români care s-au trezit că ANAF le cere TVA retroactiv, cu penalități și dobânzi, pe ultimii 5 ani

O avocată de București le ia apărarea patronilor români care s-au trezit acum că ANAF le cere sume de zeci de mii de euro reprezentând TVA retroactiv pe ultimii 5 ani, cu penalități și dobânzi, cazuri expuse recent și pe Grupul Antreprenorilor din România, care reunește o comunitate de peste 270.000 de membri, pe Facebook.