„Suntem capitaliști!”. Sub atacurile lui Trump, mai mulți democrați americani se leapădă de socialism înainte de alegerile din noiembrie

Donald Trump și republicanii și-au intensificat atacurile pe teme ideologice la adresa democraților, în urma victoriilor obținute de candidații socialiști-democrați în alegerile primare. Strategii democrați se tem că aceste atacuri i-ar putea convinge pe alegători – conservatori sau independenți – să iasă și să voteze pentru republicani, în ciuda nemulțumirilor după doi ani de mandat cu actualul președinte.

Democrații implicați în curse electorale strânse pentru alegerile din noiembrie își declară tot mai des atașamentul față de capitalism, temându-se că atacurile republicanilor, care îi acuză de „socialism” și „comunism”, i-ar putea influența pe alegătorii indeciși.

Zeci de democrați și-au declarat în mod repetat sprijinul pentru capitalism în postări pe rețelele sociale, în cadrul întâlnirilor cu cetățenii și în aparițiile televizate, scrie Reuters.

Recent, 60 de democrați la nivel național, statal și local, inclusiv zece membri actuali ai Congresului, au semnat un angajament alături de un nou grup, „Promise to America”, declarând: „Suntem capitaliști, nu socialiști”.

„Va fi o țară comunistă dacă vor câștiga”, spune Trump

În tot acest timp, Donald Trump și aliații săi au scos în evidență victoriile obținute de membrii mișcării de stânga a „Socialiștilor Democrați din America” din interiorul Partidului Democrat și a candidaților progresiști în primarele democratice, pentru a prezenta întregul partid ca fiind socialist.

„Va fi o țară comunistă dacă vor câștiga”, a spus Trump la o convenție republicană din Dallas, în septembrie.

Republicanii arată spre socialiștii democrați și politicile lor ca o dovadă a „extremismului” din cadrul Partidului Democrat.

Programul socialiștilor democrați susține politici sociale care se bucură de susținerea unor alegători, dar și poziții precum reducerea finanțării pentru poliție sau acordarea unei amnistii pentru imigranții aflați ilegal în SUA, care, asemenea criticii capitalismului, sunt mai degrabă nepopulare.

Atacurile ar putea influența rezultatele alegerilor

Deși democrații sunt favoriți să recâștige Camera Reprezentanților din SUA și ar putea, de asemenea, să recâștige Senatul, trei strategi democrați au afirmat că atacurile republicanilor le-ar putea afecta șansele în unele curse electorale strânse.

„Aceste atacuri ar putea influența un număr suficient de alegători indeciși încât să afecteze negativ democrații în alegeri”, a declarat pentru Reuters Frank Lowenstein, fost funcționar în administrația președintelui Barack Obama, în prezent consultant politic.

Deplasarea partidului spre stânga în ceea ce privește chestiunile culturale din ultimul deceniu i-a costat sprijinul multor alegători din clasa muncitoare, potrivit sondajelor realizate după victoriile lui Trump din 2016 și 2024.

Sondajele au arătat, de asemenea, că mulți alegători au o percepție negativă asupra socialismului, ceea ce ajută la explicarea motivului pentru care atacurile republicanilor reprezintă un potențial pericol pentru democrați.

Chiar și așa, un sondaj Reuters/Ipsos publicat săptămâna trecută a arătat că alegătorii înregistrați îi preferau pe democrați față de republicani cu 43% față de 35% în alegerile pentru Congres.

Îngrijorarea republicanilor

O serie de interviuri ale Reuters cu 18 alegători republicani a arătat că nemulțumirea față de candidații republicani este răspândită și că aceștia sunt nemulțumiți de războiul cu Iranul și de felul în care Trump a gestionat economia.

Cu toate acestea, mulți dintre cei care îl criticau pe președinte au declarat că vor face tot ce le stă în putință pentru a-i împiedica pe democrați să preia controlul asupra oricăreia dintre cele două camere ale Congresului.

Aproape toți cei 18 alegători au declarat că sunt îngrijorați de perspectiva ca candidații de extremă stânga să câștige mai multe locuri în Congres.

Și mulți și-au exprimat profunda îngrijorare că progresistii, dacă ar fi aleși în număr semnificativ, ar încerca să pună în aplicare ceea ce ei consideră a fi o agendă socialistă – sau chiar comunistă – în cadrul căreia guvernul ar restricționa strict alegerile cetățenilor cu privire la modul în care își cheltuiesc și câștigă banii.

Șapte dintre ei au afirmat că această îngrijorare i-a motivat și mai mult să voteze pentru un candidat conservator în noiembrie.

Moderat sau radical?

Un exemplul a situației în care sunt puți candidații democrați a venit din Arizona.

Amish Shah, un medic de urgență angajat într-o cursă electorală strânsă pentru Camera Reprezentanților din acest stat, a devenit o țintă improbabilă pentru acuzațiile de socialism.

Pe durata mandatului său în legislativul statului Arizona, el a fost considerat unul dintre cei mai moderați democrați ai partidului, ajungând chiar, ocazional, să se distanțeze de partidul său pentru a vota alături de republicani, scrie Reuters.

Cu toate acestea, în septembrie, republicanii au trimis pliante cu o caricatură a sa îmbrăcată într-un costum roșu și purtând o insignă cu secera și ciocanul, simbol al comunismului, avertizând asupra „agendei sale socialiste radicale”.

Atacul are legătură cu un eveniment din 2019, organizat în colaborare cu o filială a socialiștilor democrați, în cadrul căruia Shah l-a lăudat pe senatorul american Bernie Sanders (care se autodescrie drept socialist democrat), și a susținut apelul acestuia pentru un sistem universal de sănătate finanțat de guvern.

Shah, a cărui cursă electorală se numără printre cele care ar putea determina controlul asupra Camerei Reprezentanților, a adoptat de atunci o poziție mai moderată în privința sistemului de sănătate, susținând o opțiune de asigurare publică alături de planurile private.

„Nu sunt socialist. Cred în capitalism ca un instrument excelent pentru promovarea prosperității umane”, a declarat Shah pentru Reuters, într-un interviu.

„Atacuri disperate”

Suzan DelBene, congresmenă și președintă a Comitetului Democrat pentru Campaniile Electorale din Congres, a declarat că republicanii recurg la atacuri ideologice deoarece nu își pot apăra bilanțul în materie de economie și prețuri la consum.

„Republicanii știu deja că au pierdut încrederea poporului american și de aceea recurg la atacuri disperate care, de fapt, nu vizează problemele economice”, a declarat ea.

Într-un comunicat separat, socialiștii democrați nu au abordat direct eforturile republicanilor de a folosi ascensiunea lor pentru a-i prezenta pe democrați ca extremiști, afirmând în schimb că alegătorii sunt atrași de socialismul democratic din cauza nemulțumirilor legate de locuințe, asistența medicală și inegalitatea economică.

„Capitaliști și patrioți”

Deși campaniile democraților s-au concentrat în mare parte pe costul ridicat al vieții, aceștia au recurs din ce în ce mai mult la întâlniri publice cu alegătorii, interviuri în mass-media și rețelele sociale pentru a sublinia că sunt capitaliști.

Congresmena Kristen McDonald Rivet din Michigan și Jessica Killin din Colorado și-au consolidat poziția pro-capitalistă prin semnarea angajamentului antisocialist lansat de „Promise to America”.

Grupul a fost înființat de democrați moderați în iunie, după ce o serie de victorii ale socialiștilor democrați în alegerile primare au stârnit îngrijorări în cadrul partidului cu privire la orientarea sa politică.

„Scopul nostru este ca mai mulți candidați la Congres și funcționari locali să declare cu mândrie că sunt capitaliști și patrioți”, a declarat Felix Frisch, directorul grupului, într-un interviu.

Rivet a afirmat că a semnat angajamentul pentru a-și sublinia sprijinul față de capitalism și responsabilitatea fiscală.

Adversarul ei republican, Tom Smith, a poreclit-o „tovarășa comunistă Rivet” pentru votul său din 2023 în favoarea acordării de stimulente unei fabrici de componente pentru baterii deținută de chinezi în Michigan.