Superiahtul atribuit lui Putin a traversat apele daneze, însoțit de două nave de război. Destinația: necunoscută

Unitățile germane ale pazei de coastă și marina daneză urmăresc mișcările convoiului în ture, încă de duminică dimineață, potrivit postului de televiziune danez DR.

Superiahtul „Graceful”, pe care presa internațională îl asociază cu Vladimir Putin, a traversat apele daneze însoțit de două nave de război rusești.

Conform relatărilor, nava a traversat strâmtoarea Great Belt în noaptea de 29 iunie, trecând ulterior pe lângă insula Anholt și îndreptându-se spre Grenen, vârful nordic al Iutlandei, a relatat postul de televiziune danez DR.

Un distrugător rus și o navă de patrulare escortează iahtul de 80 de metri, evaluat la un preț de 119 milioane de dolari, în timp ce o navă de patrulare daneză, P521 Freja, monitorizează și ea convoiul.

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Unitățile germane ale pazei de coastă și marina daneză urmăresc mișcările convoiului în ture, încă de duminică dimineață.

DR a menționat că transponderul AIS al iahtului „Graceful” este oprit din 30 august 2022, ceea ce a dus la dispariția efectivă a iahtului din sistemele publice de urmărire, în ciuda unor observări ocazionale în Sankt Petersburg și în Marea Baltică.

Ruta actuală și destinația finală a navei rămân necunoscute.

Iahtul, a cărui valoare este estimată de Forbes la aproximativ 100 de milioane de euro, se afla, potrivit unor informații, în reparații la Hamburg înainte de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

Acesta a părăsit portul german pe 7 februarie 2022 – cu doar 17 zile înainte de începerea războiului.

Forțele armate daneze au declarat că monitorizarea navelor străine și militare care trec prin strâmtori este o procedură de rutină.

Iahturile atribuite lui Putin

Înmatriculat în Rusia, iahtul „Graceful”, care în urmă cu câțiva ani ar fi fost redenumit „Kosatka” – „Balena ucigașă”, dispune de o piscină interioară care se transformă în teatru și ring de dans, un heliport și apartamente care pot găzdui până la 12 oaspeți, potrivit Forbes.

Conform unei anchete a BBC News publicate în 2022, iahtul era deținut de compania JSC Argument, cu sediul la Moscova, pe care Trezoreria SUA a sancționat-o împreună cu acționarul său unic, Andrei Gasilov.

Ancheta BBC a descoperit că JSC Argument acceptase în trecut un împrumut de la una dintre companiile de administrare implicate în construcția „Palatului lui Putin”, o proprietate opulentă situată lângă stațiunea Gelendzhik, de pe coasta Mării Negre.

Potrivit experților în evaluarea iahturilor de la VesselsValue și conform informațiilor furnizate de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), nava „Graceful” a aparținut anterior companiei Olneil Assets Corp., cu sediul în Insulele Virgine Britanice.

Trezoreria SUA a sancționat o companie din Insulele Cayman cu un nume similar — O’Neill Assets Corporation — pentru că „l-a asistat în mod substanțial, l-a sponsorizat sau i-a oferit sprijin financiar, material sau tehnologic, precum și bunuri sau servicii pentru sau în sprijinul lui Vladimir Putin”.

Pe lângă „Kosatka”, Putin a fost asociat cu cel puțin încă cinci iahturi.