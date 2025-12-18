SuperLiga: Activitatea lui Gică Hagi, dezvăluită de un oficial de la Farul. Ce a făcut după ce a renunțat la postul de antrenor

Gică Hagi a renunțat la rolul de manager tehnic la Farul Constanța la sfârșitul stagiunii precedente și l-a numit pe Ianis Zicu în rolul de antrenor principal. Un oficial a confirmat că „Regele” a rămas totuși implicat în viața clubului.

Tiberiu Curt, vicepreședinte la Farul, a declarat pentru Digisport.ro că Gică Hagi „a comunicat clar că va face un pas către partea administrativă a clubului”.

„În continuare, se ocupă în mod direct de administrația clubului și de juniori. Pe viitor, este la latitudinea dânsului ceea ce va face pe viitor. A fost foarte activ. Nu pot să vorbesc în locul dânsului despre ceea ce va fi”, a mai spus el.

În octombrie, Farul Constanța transmisese un comunicat în care solicitase presei să nu îl mai numească „principal” pe Ianis Zicu, întrucât funcția îi aparține, în acte, lui Cristian Sava, chiar dacă Zicu fusese prezentat ca principal în vară pe site-ul clubului.

Golazo.ro a scris că tehnicianul și clubul au fost reclamați de Școala Federală de Antrenori în urmă cu câteva luni. Comisia de Disciplină a stabilit o amendă de 15.000 de lei pentru Ianis Zicu, respectiv 20.000 de lei pentru Farul, potrivit frf.ro.