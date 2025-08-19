SuperLiga. Andrei Gheorghiță, după debutul la U Cluj: „Când îţi zice antrenorul asta, normal că ai realizări”

Andrei Cosmin Gheorghita in meciul de fotbal dintre FCSB si Inter Club D'Escaldes, contand pentru Preliminariile Ligii Campionilor, desfasurat pe Stadionul Steaua din Bucuresti, miercuri 9 iulie 2025.,Image: 1020520491, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

Andrei Gheorghiță a debutat cu o pasă de gol în primul meci la U Cluj după ce a fost împrumutat pentru restul sezonului de FCSB.

Fundaşul dreapta a oferit un assist în victoria cu 1-0 împotriva Farului, la doar câteva zile după ce a ajuns în Ardeal.

„Mă simt bine, de asta am venit aici, ca să prind încredere şi să am minute. Când antrenorul îţi zice că poţi să iei mingea, s-o pierzi, să driblezi, că nu contează decât să ai reacţie după, normal că poţi să ai realizări”, a declarat Gheorghiță, potrivit OrangeSport.

El a precizat că își dorește să revină de sezonul viitor mai pregătită la FCSB.

„Băieţii sunt senzaţionali, e un vestiar experimentat şi cu multă calitate. Îmi propun să joc mult şi să îndeplinesc obiectivele echipei. Vreau să mă întorc mai pregătit la FCSB”, a spus Andrei Gheorghiţă.

Ieşit din planurile lui Gigi Becali, Gheorghiţă bifase doar două meciuri în actualul sezon de Superligă pentru FCSB. Are contract până în 2029 şi este evaluat la 700.000 de euro.