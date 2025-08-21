SuperLiga: Andrei Gheorghiță, transferat definitiv de la FCSB la U Cluj
Andrei Gheorghiţă, în vârstă de 23 ani, este jucătorul Universității Cluj după ce a semnat joi un contract pe o perioadă de trei ani, potrivit Prima Sport.
Fotbalistul a ajuns întăi la Cluj sub formă de împrumut, dar FCSB l-a cedat definitiv la clujeni ca parte a tranzacției prin care îl cumpără pe atacantul Mamadou Thiam.
Fost jucător al celor de la FC Bihor sau Poli Iaşi, debutant cu gol în Liga Europa pentru FCSB, Andrei Gheorghiţă a bifat prima apariţie în tricoul „Şepcilor roşii” în victoria de la Constanţa, cu Farul (1-0), unde s-a remarcat nu doar prin pasa decisivă livrată lui Mikanovic, ci şi printr-o evoluţie completă, atât ofensiv, cât şi defensiv.
Odată cu transferul definitiv al lui Andrei Gheorghiţă la U, Mamadou Thiam trece în tabăra roş-albaştrilor.
Senegalezul a ajuns pentru prima dată la Cluj în toamna anului 2022, după ce evoluase pentru echipe precum Dijon, Clermont Foot, Barnsley, Nancy sau Oostende.