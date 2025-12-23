SuperLiga: Antrenorul Craiovei, iritat după victoria cu Csikszereda. „Nu mă mai întrebaţi”

Universitatea Craiova a învins-o cu 5-0 pe Csikszereda Miercurea Ciuc, luni seară, pe Stadionul „Ion Oblemenco”, și termină anul pe prima poziție în SuperLiga.

Filipe Coelho, antrenorul echipei Universitatea Craiova, ştie că mai este mult de muncă până la titlul de campion, iar atunci când a fost întrebat de ce nu joacă Nsimba a fost iritat, replicând că echipa este importantă, scrie News.ro.

„Da, am terminat anul pe primul loc, dar nimeni nu câştigă campionatul în decembrie. Nimeni nu retrogradează în decembrie.

Avem respect pentru adversari. Crăciunul ne găseşte fericiţi, dar sunt doar trei puncte, nimic mai mult. Am făcut o treabă bună, nu e uşor. Am jucat multe meciuri în ultima perioadă, am suferit, am şi pierdut, de aceea trebuie să rămânem echilibraţi.

Nu suntem în cea mai bună formă, trebuie să continuăm să muncim.

Trebuie să mergem acasă şi să ne odihnim. Au fost câteva luni intense, în care s-a muncit mult. Este timpul, în opinia mea, să ne deconectăm puţin de la fotbal şi să pregătim următoarea parte a sezonului.

Nsimba este un jucător ca toţi ceilalţi. Nu a jucat azi. Nu contează dacă joacă Nsimba sau altcineva. Nu mă mai întrebaţi de ce nu joacă cineva. Trebuie să pun 11 jucători în teren, iar cei de pe bancă sunt pregătiţi să intre. Pentru mine, toţi jucătorii sunt buni.

Sunt foarte fericit pentru echipă. Echipa este cea mai importantă. Golul este rodul muncii unei echipe, nu al individualităţilor. Trebuie să ne propunem lucruri îndrăzneţe. Este fotbal, nu jucăm singuri, avem adversari, iar nimic nu este mai important decât echipa”, a declarat Filipe Coelho.

Odată cu victoria de luni, Craiova are 40 de puncte după 21 de runde și este pe primul loc. Formația din Bănie este urmată de Rapid (39 p), Botoșani (38 p) și Dinamo (38 p).