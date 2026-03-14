Asfalt surpat pe Şoseaua Mihai Bravu din Capitală. Traficul rutier nu poate fi reluat. Explicațiile Termoenergetica

Cel puțin zece plăci de beton au fost afectate în urma surpării de asfalt care s-a produs sâmbătă dimineaţă pe Şoseaua Mihai Bravu din Capitală, informează compania municipală Termoenergetica Bucureşti, menționând totodată că starea structurală a galeriei de termoficare este „sever degradată”, astfel că circulaţia rutieră pe tronsonul afectat nu poate fi reluată.

Fiecare dintre cele zece plăci de beton afectate are o lungime de circa 4,5 metri.

„În urma verificărilor tehnice efectuate la faţa locului, s-a constatat că starea structurală a galeriei de termoficare este sever degradată, motiv pentru care montarea plăcilor de acoperire nu poate fi realizată în condiţii de siguranţă în acest moment. În consecinţă, circulaţia rutieră pe tronsonul afectat al Şoselei Mihai Bravu nu poate fi reluată. Pentru a permite reluarea furnizării agentului termic către consumatori, conducta de termoficare amplasată în interiorul galeriei va fi încărcată cu agent termic, operaţiune care se desfăşoară cu monitorizarea permanentă a echipelor tehnice”, transmite compania.

În cursul zilei de luni vor fi stabilite soluţiile tehnice pentru refacerea galeriei de termoficare, precum şi pentru restabilirea structurii rutiere pe tronsonul afectat.

„Până la finalizarea acestor evaluări şi a lucrărilor necesare, restricţiile de circulaţie rămân în vigoare”, precizează Termoenergetica.

Sâmbătă dimineaţă a fost semnalată surparea carosabilului pe Şoseaua Mihai Bravu, iar pentru siguranţa traficului au fost instituite restricţii de circulaţie pe sensul dinspre Calea Vitan către Bulevardul Camil Ressu.

Potrivit Termoenergetica, cauza producerii surpării nu este cunoscută în acest moment.

„Echipele Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti (CMTEB), împreună cu cele ale societăţii ELSACO, au intervenit încă din cursul dimineţii pentru verificarea reţelelor de termoficare aflate în zonă şi pentru stabilizarea perimetrului afectat”.

„De asemenea, Magistrala 2 Sud, pusă în funcţiune în anul 1972, este inclusă în programul de modernizare derulat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), Lotul 1 – Obiectivul 1, lucrările fiind executate de firma ELSACO”, precizează Termoenergetica.