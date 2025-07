SuperLiga: Antrenorul lui Dinamo explică de ce va mai face 2-3 transferuri, deși are deja nouă jucători noi în lot

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Zeljko Kopic, a anunțat, joi, într-o conferință de presă, că în perioada următoare clubul va efectua alte 2-3 transferuri pentru a avea o concurență mai mare pe posturi, chiar dacă în această vară au fost legitimați deja 9 jucători noi, transmite Agerpres.

‘După cum se știe am făcut câteva schimbări în echipă, avem jucători noi în lot. Vom fi în continuare activi pe piață pentru că în perioada următoare vom mai face încă 2-3 transferuri. Vom avea astfel o mai mare concurență în cadrul echipei și vom fi pregătiți în perspectiva sezonului acesta. Sigur că sunt destul de mulți jucători veniți, dar situația a fost cum a fost pentru că unora dintre jucători le expirau contractele, pentru alții am avut oferte… și vor pleca anumiți jucători, unii vor fi împrumutați. Deci sunt schimbări multe și va fi nevoie de timp pentru adaptare, pentru a pune la un loc toate aceste piese de puzzle. Însă consider că am făcut lucruri bune până acum. Nu pot să spun acum 100% că echipa noastră va fi mai puternică după aceste transferuri, e încă devreme, însă cu siguranță va fi mult mai echilibrată decât sezonul trecut’, a spus el.

Tehnicianul croat a afirmat că există oferte pentru mijlocașul Cătălin Cîrjan, însă acesta nu va fi lăsat să plece. El a explicat că mijlocașul face parte din proiectul său la Dinamo și în următorul sezon va fi căpitanul echipei.

‘Am discutat cu conducerea despre Cîrjan, am vorbit și cu el… iar concluzia tuturor din club este că nu este momentul potrivit pentru ca el să plece de la Dinamo. Îl văd zilnic la antrenamente, face progrese importante. Față de acum un an când a ajuns aici pot spune că progresul lui este fantastic, de la tehnică, la tactic, la capacitatea fizică, la partea mentală. El dă chiar dă maximum de fiecare dată, face totul pentru a reuși alături de echipă. De altfel, el va fi căpitanul nostru în următorul sezon. Voi fi alături de el, tot clubul îl va susține 1000%. Așa că indiferent de ceea ce ni se va propune nu vom lua în discuție. Cârjan face parte din proiectul nostru și cred că progresul său după încă un an aici va fi și mai mare. În așa fel ofertele pentru el vor fi mult, mult mai consistente’, a precizat antrenorul.

Zeljko Kopic susține că echipa sa este pregătită să dea maximum în primul meci din noua ediție a Superligii, cel din deplasare cu Csíkszereda, subliniind că pentru moment obiectivul său este calificarea în play-off.

‘Echipele care au promovat vor începe cu siguranță sezonul cu multă energie și entuziasm, vor lupta încă din primul meci. De aceea mă aștept la un meci foarte greu cu Csíkszereda în prima etapă. De altfel, toate echipele din Superliga dau maximum atunci când întâlnesc Dinamo. Dar jucătorii știu că pentru mine nu contează locul unde jucăm sau adversarul. Trebuie să ne pregătim la maximum de fiecare dată, așa că eu sunt sigur că vom fi la un nivel înalt la ora acestui prim meci. Obiectivul nostru în momentul de față este să ne calificăm în play-off, iar după aceea, dacă va fi vreo șansă să ne luptăm pentru un loc de cupe europene vom fi pregătiți’, a mai spus Kopic.

Echipa de fotbal Dinamo întâlnește formația FC Csikszereda, luni, de la ora 21:30, pe Stadionul Municipal din Miercurea Ciuc, într-o partidă contând pentru prima etapă a ediției 2025-2026 a Superligii.