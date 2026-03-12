Cum explică premierul Ilie Bolojan creșterea bugetului SRI cu aproape 14%: „Aceasta este realitatea”

Premierul Ilie Bolojan a explicat joi creșterea bugetului pentru Serviciul Român de Informații (SRI), care depășește 5,2 miliarde de lei în proiectul de buget pe 2026, în creștere cu 13,8%. „Abordarea este simplistă și strict contabilă”, a spus premierul.

„Trebuie să recunoaștem că sunt ministere care și-au crescut bugetele, sau autorități, pentru că beneficiază de anumite linii de finanțare, vă rog să verificați, de exemplu Ministerul Apărării, sau Ministerul Transporturilor”, a declarat premierul.

„SRI are programe atât pe fonduri europene, cât și pe componenta de SAFE. De exemplu achiziții de elicoptere de tip utilitar, alte dotări care țin atât de accesare de fonduri europene cât și de SAFE”, a continuat Bolojan.

Potrivit premierului, aceste finanțări se reflectă în bugetele instituțiilor care implementează proiectele.

„Prin urmare, cumulând aceste sume în bugetul acestor instituții, inclusiv SRI, anumite ministere, cum sunt cel de Externe, care n-au avut astfel de proiecte, în mod evident nu apare surplusul care apare la cei care au aceste proiecte”, a explicat el.

„În toate sistemele care țin de ordinea publică și de siguranță reducerea de cheltuieli de personal se va face în perioada următoare și lucrăm în acest sens, astfel încât prin creșterea vârstei de pensionare, în anii următori să avem o creștere a vârstei de pensionare, ceea ce va însemna economii, pentru ca personalul nu va trebui înlocuit de noi generații. Aceasta este realitatea”, a conchis prim-ministrul Ilie Bolojan.

Guvernul a adoptat în ședința extraordinară de joi seară toate actele de pe agendă, inclusiv legea bugetului de stat pentru anul 2026.

Potrivit proiectului pus în transparență decizională marți, creșteri semnificative ale finanțării pentru unele ministere și instituții din domenii precum energia, apărarea, fondurile europene sau digitalizarea, dar și pentru Înalta Curte și Parchetu General. Creșteri importante vor fi și pentru Administrația Prezidențială și pentru SRI. În schimb, Sănătatea se află printre domeniile pentru care bugetul va fi redus față de anul trecut.

Bugetul Serviciul Român de Informații depășește 5,2 miliarde de lei, în creștere cu 13,8%.