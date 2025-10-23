SuperLiga: Boateng spune cum poate câștiga Dinamo partida cu FC Argeș. „Am urmărit fiecare meci de până acum al lor”

Fotbalistul Kennedy Boateng a declarat joi că, în partida din deplasare cu FC Argeș, el și colegii săi de la Dinamo trebuie să învețe din greșelile făcute în meciurile trecute și să marcheze de fiecare dată când au ocazia, informează Agerpres.

„Eu am urmărit fiecare meci de până acum al celor de la FC Argeș. Este o echipă foarte bună. Ca să câștigăm împotriva lor trebuie să jucăm foarte bine ofensiv, dar și defensiv. Trebuie să ne asigurăm că suntem mai buni ca ei mâine. Și să fim siguri că nu mai ratăm atunci când avem ocazii. Trebuie să învățăm din greșelile făcute în ultimele partide și să înscriem goluri”, a spus fundașul.

„Nu ne-am simțit deloc bine după meciul cu Rapid. A fost un derby important pentru noi, ca și pentru adversari. Sigur că ne-am fi dorit să câștigăm, am avut numeroase ocazii, dar ăsta este fotbalul. Suntem dezamăgiți, dar acum trebuie să mergem mai departe și să ne concentrăm pe meciul următor. Nu avem scuze, cel mai important lucru acum este să ridicăm capul și să mergem înainte”, a mai afirmat fotbalistul.

Boateng susține că nu este nicio surpriză faptul că Dinamo ocupă în prezent locul 4 în clasamentul Superligii.

„Pentru noi, să fim la nivelul la care suntem acum, nu e o surpriză. Avem un lot foarte bun, un antrenor valoros, e ceva normal. Chiar ne dorim să fim mai buni decât până acum. Lupta pentru play-off va fi una dificilă, am văzut și în sezonul trecut ce s-a întâmplat. Oricum, sezonul acesta este diferit, fiecare dă maximum pentru a ajunge cât mai sus”, a precizat internaționalul togolez.

Echipa de fotbal Dinamo întâlnește formația FC Argeș, vineri, de la ora 20:30, pe Stadionul Orășenesc din Mioveni, într-o partidă contând pentru etapa a 14-a a Superligii.