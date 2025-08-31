SuperLiga: Botoșani – Universitatea Craiova, întâlnirea celor mai în formă linii ofensive

Leo Grozavu discută cu fotbaliștii săi în timpul meciului de fotbal dintre Rapid București și FC Botoșani, desfășurat pe Arena Giulești, 4 august 2025. FOTO: Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

Meciul FC Botoșani – Universitatea Craiova din SuperLiga va avea loc duminică, 31 august – ora 18.30, notează Liga Profesionistă de Fotbal.

14 aprilie 2025, FC Botoșani – Oțelul 0-1: a fost singura înfrângere suferită acasă de elevii lui Leo Grozavu în principala competiție internă în acest an calendaristic, în rest au șase victorii și șase rezultate de egalitate.

Oltenii au un start formidabil de sezon, cu șase victorii și o remiză, rezultate în urma cărora s-au instalat în fruntea clasamentului.

Se întâlnesc echipele cu cele mai bune ofensive (la finalul etapei precedente), Universitatea Craiova – 16 goluri marcate, FC Botoșani – 15 reușite.

Șase contribuții ofensive a strâns Sebastian Mailat (4 goluri, două pase decisive), o performanță pe care o mai găsim la finalul etapei a șaptea doar în dreptul lui Alin Roman (UTA).

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 28 de ori, de nouă ori s-au impus botoşănenii, de 10 ori au câştigat oltenii, iar alte nouă partide s-au terminat la egalitate.

Palmares cu FC Botoşani gazdă: 14 jocuri – 7 victorii FC Botoşani – 6 remize – un succes Universitatea Craiova.

Primul joc a avut loc în stagiunea 2014-2015, când Universitatea Craiova a câştigat pe teren propriu cu 2-1 (1 noiembrie 2014).

Întâia victorie din contul moldovenilor a venit pe 2 mai 2015, FC Botoşani – Universitatea Craiova 2-0 (marcatori: Acsinte, Batin).

Unicul succes bifat de alb-albaștri în campionat pe teren advers (14 deplasări): 19 iulie 2020, FC Botoşani – Universitatea Craiova 0-2.

Cea mai recentă dispută directă din Superligă: 22 aprilie 2025, FC Botoșani – Universitatea Craiova 2-2 (E. Lopez, M. Pavlovic / A. Safira, Șt. Baiaram).

5 mai 2021, Sepsi OSK – Universitatea Craiova: 2-0 a fost singura victorie reuşită de antrenorul Leo Grozavu în precedentele opt dueluri cu gruparea din Bănie, în rest are cinci remize şi două înfrângeri.

Partida va fi transmisă în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport.