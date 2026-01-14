SuperLiga: Căpitanul lui Dinamo, sfătuit de un fost atacant să nu meargă în Ucraina. „Pentru club suma este amețitoare”

Fostul internațional Ciprian Marica, care a jucat pentru Șahtior Donețk între 2004 și 2007, a comentat oferta primită de Dinamo București pentru Cătălin Cârjan de la Metalist Harkov, ocupanta locului 7 în Ucraina.

Marica a spus că suma vehiculată pentru transfer „este amețitoare”.

„Sincer, nu aș putea permite ca un jucător tânăr cu potențial și cu perspectivă să meargă în momentul ăsta în Ucraina. Sigur, pentru club suma este amețitoare. 4 milioane de euro sunt bani mulți. Știu ce se întâmplă acolo, știu chiar și de luptele de la Harkov și de Donețk”, a declarat fostul atacant al lui Dinamo, potrivit sport.ro.

El a spus că nu s-ar mai duce în Ucraina în actualul context.

„Este foarte periculos, ei în timpul antrenamentelor intră în buncăr. E o viață pe care, ca fotbalist, nu prea ți-o dorești. Clubul cu siguranță că ar fi fericit, dar, din punctul de vedere al jucătorului, te gândești de multe ori dacă iei această decizie. Eu unul nu m-aș duce”, a mai declarat Ciprian Marica.