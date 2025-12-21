SuperLiga: Ce a spus Dănciulescu despre ultimul meci al lui Dinamo. „Toţi au jucat slab, în afară de unul singur”

Dinamo a încheiat anul 2025 cu o înfrângere, suferită pe terenul celor de la UTA, scor 2-0. Trupa din Ştefan cel Mare a avut o evoluţie slabă la Arad şi a pierdut fără să pună prea mult în pericol poarta adversă. notează Prima Sport.

Alin Roman şi Valentin Costache sunt jucătorii ce şi-au trecut numele pe lista marcatorilor şi au adus victoria pentru trupa lui Adrian Mihalcea.

Înfrângerea suferită de Dinamo a fost abia a doua din ultimele 18 meciuri de campionat.

Gruparea antrenată de Zeljko Kopic este în acest moment pe locul 3, cu 38 de puncte, la egalitate cu FC Botoşani şi cu un punct mai puţin decât Rapid, echipă care va da piept cu FCSB în această etapă.

La finalul meciului de la Arad, Ionel Dănciulescu a făcut o radiografie jocului prestat de Dinamo sâmbătă seara. Fostul atacant a numit jucătorii care l-au dezamăgit în această partidă, având, de altfel, un singur remarcat.

„Kyriakou nu m-a convins în acest sezon, de când a semnat. Milanov nu mai e cel de anul trecut. Nu mai e Selmani. Stoinov e bun. Nu ai atacant central să marcheze 15 goluri. Sivis şi-a revenit. Toţi au jucat slab, în afară de Roşca. Chiar şi Cîrjan”, a spus fost jucător la finalul meciului pentru Digi Sport.