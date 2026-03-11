Controlul deplin. Forța care a preluat, de fapt, puterea în Iran, după alegerea lui Mojtaba Khamenei

Banner cu ayatollahul Mojtaba Khamenei și tatăl lui, Ali Khamenei, amplasat în piața Vali-e Asr din Teheran, Iran, pe 10 martie 2026. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Gărzile Revoluționare iraniene au impus alegerea lui Mojtaba Khamenei ca nou lider suprem, considerându-l o versiune mai maleabilă a tatălui său, care va susține politicile lor dure, ignorând îngrijorările legate de o numire pragmatică, au declarat marți surse iraniene de rang înalt pentru agenția de presă Reuters.

Deja foarte puternică, Garda Revoluționară (IRGC) a câștigat și mai multă influență de la începutul războiului și a depășit rapid îndoielile avute de unele personalități politice și clericale de rang înalt, a căror opoziție față de această alegere a întârziat cu câteva ore anunțul privind numele noului lider suprem, au precizat sursele.

Într-un gest care sporit îngrijorările, pe lângă temerile celor care s-au opus instalării lui Mojtaba Khamenei ca lider suprem, IRGC nu emisese încă niciun comunicat până marți seara, la aproape 48 de ore după alegerea acestuia, în timpul unui război care a ucis până acum peste o mie de iranieni.

Alegerea lui Khamenei, orchestrată de Garda Revoluționară, ar putea duce la o poziție mai agresivă a Teheranului în străinătate și la o represiune internă mai severă, au declarat cele trei surse iraniene de rang înalt, un fost oficial reformist și un alt insider.

Doi dintre ei au spus că se tem că dominația Gărzii asupra sistemului va transforma și mai mult Republica Islamică într-un stat militar cu doar o subțire aparență de legitimitate religioasă, ceea ce va submina baza de sprijin deja în scădere și va lăsa mai puțin spațiu pentru abordarea amenințărilor complexe.

Noul lider ar fi fost rănit într-un bombardament

Deși a fost un influent jucător în culise timp de zeci de ani, conducând biroul tatălui său, Mojtaba Khamenei rămâne o figură obscură pentru mulți iranieni și există informații potrivit cărora ar fi fost rănit în atacurile americane-israeliene care l-au ucis pe tatăl său.

Un prezentator al televiziunii de stat a părut să confirme zvonurile răspândite potrivit cărora Mojtaba Khamenei ar fi fost rănit, descriindu-l ca un „janbaz” – sau „veteran rănit” – al Războiului Ramadanului, cum Iranul numește conflictul actual. Reuters menționează că nu a putut confirma în ce stare se află acesta în prezent.

Acest lucru – și temerile legate de securitate după asasinarea tatălui său, pe 28 februarie – ar putea explica tăcerea lui Mojtaba de când Adunarea Experților, formată din 88 de membri, a anunțat duminică seară oficial că l-a ales lider suprem al țării.

Autoritatea în Iran este deținută în mod vizibil de către Gărzile Revoluționare și de biroul liderului suprem, cunoscut sub numele de beyt, care operează un sistem paralel de influență în întreaga birocrație.

Orice îndoială cu privire la cine era cu adevărat la conducere s-a risipit sâmbătă, când președintele Masoud Pezeshkian, membru al unui triumvirat mandatat să conducă în perioada de tranziție dintre lideri, a fost forțat să se retragă din această triadă după ce și-a cerut scuze statelor din Golf pentru atacurile lansate de Teheran. Surse citate de Reuters au declarat că membrii de rang înalt ai Gărzii au fost furioși din cauza scuzelor prezentate de Pezeshkian.

Una dintre cele trei surse de rang înalt, care a afirmat că Garda Revoluționară conduce acum Iranul, a spus că defunctul ayatollah Ali Khamenei a reușit să țină sub control IRGC, echilibrând opiniile Gărzii cu cele ale elitelor politice și clericale din sistem.

Dar chiar și presupunând că noul lider este suficient de sănătos pentru a prelua conducerea, Garda Revoluționară ar putea avea acum ultimul cuvânt în deciziile importante din viitor, a adăugat sursa.

Alex Vatanka, cercetător principal la Institutul pentru Orientul Mijlociu din Washington, D.C., a declarat: „Mojtaba își datorează poziția Gărzii Revoluționare și, ca atare, nu va fi la fel de «suprem» ca tatăl său”.

Mesaje directe ale Gărzilor Revoluționare

Alegerea liderului aparține, din punct de vedere constituțional, Adunării Experților, dar în ambele alegeri ale unui nou lider, după Revoluția Islamică din 1979, forul a fost influențat de sfaturile altor oameni cu putere.

Când ayatollahul Ruhollah Khomeini a murit în 1989, cel care a decis soarta noului lider suprem a fost influentul politician Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, care le-a spus membrilor Adunării Experților că Khomeini i-a șoptit numele lui Khamenei pe patul de moarte.

De data aceasta, cei care au decis soarta noului lider al Iranului au fost membrii Gărzilor Revoluționare, iar mesajele lor au fost mult mai directe, au declarat toate cele cinci surse. Gărzile au folosit argumentul că războiul necesită un proces rapid și alegerea unui candidat care să sfideze Statele Unite.

Deoarece sala lor din orașul Qom a fost bombardată, Adunarea Experților a trebuit să se reunească într-un alt loc, până acum necunoscut, iar unii dintre membri nu au putut fi prezenți sau chiar informați despre vot, a declarat un membru al forului, ayatollahul Mohsen Heydari, la televiziunea de stat.

Organismul constituțional a atins cvorumul de două treimi, a spus Heydari, fără a specifica câți au participat de fapt, 85-90% dintre cei prezenți susținându-l pe Mojtaba Khamenei.

Nu era clar câți dintre cei absenți l-ar fi susținut sau s-ar fi opus, dar cifrele arătau că decizia nu a fost unanimă, așa cum probabil sperau Gărzile.

Îngrijorări legate de o linie mai dură

Un grup de ayatollahi nu a fost de acord cu succesiunea ereditară și se temea că alegerea lui Mojtaba i-ar putea îndepărta chiar și pe mulți susținători ai sistemului de guvernare, au mai spus două dintre surse.

În culise, unii clerici și membri ai establishment-ului politic au încercat să promoveze o alternativă în numeroase discuții pe parcursul săptămânii trecute, a precizat una dintre surse.

Cu toate acestea, fostul oficial reformist citat a spus că Garda Revoluționară i-a amenințat pe criticii accesiunii lui Mojtaba Khamenei. Sursa din interiorul Republicii Islamice a declarat că IRGC i-a contactat pe membrii adunării, gest care a fost întâmpinat cu obiecții, dar în cele din urmă aceștia s-au simțit obligați să-l susțină pe Mojtaba.

Numirea lui Khamenei trebuia să fie anunțată inițial duminică dimineața, dar a fost făcută abia seara târziu, ca urmare a opoziției persistente față de alegerea lui, au confirmat toate cele cinci surse.

În calitate de șef al beyt-ului timp de mulți ani sub conducerea tatălui său, Mojtaba Khamenei a construit relații foarte strânse cu Garda Revoluționară, în special cu comandanții de rangul al doilea care i-au înlocuit pe generalii de vârf uciși în război, a precizat unul dintre oficiali.

Rezultatul, a spus fostul oficial reformist, va fi o politică externă și internă care se va îndrepta într-o direcție mai radicală, Garda Revoluționară obținând în sfârșit ceea ce a căutat de ani de zile: controlul deplin.