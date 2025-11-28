SuperLiga: Cea mai mare problemă a Rapidului, identificată de Șumudică, fost antrenor al echipei

Marius Șumudică a lansat noi critici către Rapid, echipa pe care a antrenat-o în perioada 2024-2025, după ce giuleștenii au pierdut categoric cu 0-3 în fața CFR Cluj.

Șumudică a arătat spre două transferuri făcute de Rapid în vară – respectiv spre Antoine Baroan (25 de ani) și Timotej Jambor (22 de ani).

Fostul antrenor al giuleștenilor crede că cei doi nu sunt destul de valoroși pentru o echipă cu pretenții la titlu, scrie GOLAZO.ro.

„Să mă ferească Dumnezeu, l-am văzut și pe Baroan. Am văzut că Rapid a plătit 400.000 pe el. Păi dacă pui 400.000 de euro pe care i-a plătit și aduni și salariul jucătorului, niciodată nu poți să mai spui că îi dădeai bani mulți lui Boupendza. Să nu mai plângă după banii pe care îi dădeau lui Boupendza, Dumnezeu să-l ierte. E incomparabil. Boupendza a venit liber și a fost vândut pe 800.000 de euro.

Baroan nu poate fi atacant de titlu. Nu e atacant de 400.000. Nici Jambor nu e jucător de un milion la acest moment. Două transferuri ratate”, a declarat Marius Șumudică.