SuperLiga: Cel mai important transfer al lui Dinamo, aproape de revenirea pe teren – FOTO

Atacantul Adrian Mazilu, cel mai important transfer făcut de Dinamo în 2025, este aproape de revenirea pe teren, după accidentarea care l-a ținut un an pe bară.

Mazilu (20 de ani) are aproape două luni de când a venit la Dinamo, dar nu a apucat încă să debuteze în echipa antrenată de croatul Kopic.

Fostul jucător al celor de la Farul și Brighton face însă pași importanți spre revenirea pe gazon, scrie joi digisport.ro.

Dinamo a publicat, pe Facebook, mai multe poze cu Mazilu antrenându-se, alături de mesajul: „Tot mai aproape de revenirea pe teren!”.

Adrian Mazilu a suferit în ultimele 14 luni două intervenții chirurgicale. Dinamo l-a luat de la Brighton în vară și l-a ajutat să parcurgă pașii până la recuperarea completă. Fotbalistul are o diferență musculară semnificativă între cele două picioare, dar face progrese vizibile. Estimările realiste sunt că va putea fi folosit la capacitate maixmă abia în cea de-a doua parte a sezonului, în 2026.

Mazilu a jucat ultimele minute în returul sezonului 2023-2024, când era împrumutat de Brighton în Olanda, la Vitesse. Apoi a fost chinuit de accidentări, astfel că nu a putut să joace nici măcar un minut pentru Dinamo.