SuperLiga: CFR Cluj a bătut palma cu „unul dintre cei mai promițători tineri jucători” formați de club

CFR Cluj a anunțat că fundașul central Radu Alexandru, în vârstă de 18 ani, și-a prelungit contractul cu echipa din Gruia până în 2030.

„Suntem bucuroși să vă anunțăm că Radu Alexandru, unul dintre cei mai promițători tineri jucători formați de clubul nostru, a semnat prelungirea contractului cu CFR Cluj și va rămâne în Gruia cel puțin până în 2030!”, au anunțat reprezentanții lui CFR Cluj, joi, într-o postare pe Facebook.

Clubul i-a urat fotbalistului „mult succes și cât mai multe realizări în tricoul vișiniu”.

„Născut în 2007, Radu evoluează pe postul de fundaș central și face parte din Academia CFR Cluj de la vârsta de 7 ani. De-a lungul timpului, a fost căpitan al echipelor de juniori ale Academiei și a debutat în SuperLigă pentru CFR Cluj în 2024, la doar 16 ani. În ultimele luni s-a antrenat în repetate rânduri cu prima echipă, unde a impresionat prin calitățile sale, iar mâine va face parte din lotul pentru meciul de la Botoșani”, au mai scris cei de la CFR în postare.