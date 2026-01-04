SuperLiga: CFR Cluj a transferat un atacant din Suedia

CFR Cluj a anunțat că l-a transferat pe Alibek Aliev (29 de ani), un atacant suedez născut în Rusia. Acesta îl va înlocui pe Louis Munteanu, care va juca în MLS, la DC United.

Aliev a semnat un contract valabil până în vara anului 2028. În sezonul precedent, acesta a marcat goluri și a livrat două pase decisive în 29 de meciuri disputate în tricoul lui Osters IF, echipă care a retrogradat în liga secundă din Suedia.

Alibek Aliev a semnat cu CFR Cluj

„Suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de astăzi, Alibek Aliev este noul nostru atacant!

În vârstă de 29 de ani, noul nostru jucător vine în Gruia după ce în ultimele sezoane a evoluat pentru echipa suedeză Osters IF, pentru care a bifat 63 de meciuri, a înscris 25 de goluri și a reușit 6 pase decisive.

De-a lungul carierei sale, Alibek a mai îmbrăcat tricoul echipelor suedeze GAIS, Örgryte, Dalkurd, Varbergs BoIS sau FC Trollhättan, iar în afara Suediei acesta a mai evoluat pentru CSKA Moscova și pentru echipa finlandeză FF Jaro. De asemenea, acesta a bifat selecții pentru Echipa Națională a Suediei, la nivel de juniori.

Îi urăm mult succes și cât mai multe reușite în tricoul echipei noastre!”, se arată în comunicatul grupării ardelene.