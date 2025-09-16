SuperLiga: CFR Cluj a transferat un fotbalist brazilian

CFR Cluj a anunțat că a obținut serviciile mijlocașului brazilian Mateus Pelogga (22 de ani).

Mateus Peloggia a semnat cu CFR Cluj

„Ben-vindo (n.r. bine ai venit), Mateus Peloggia! Suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de astăzi, Mateus Peloggia este noul mijlocaș al echipei noastre!

Originar din Brazilia, tânărul mijlocaș în vârstă de 22 de ani a evoluat în țara sa natală, unde a crescut la cunoscuta academie a celor de la Botafogo și a mai îmbrăcat tricoul celor de la Taubate.

Îi urăm bun venit și cât mai multe realizări în tricoul vișiniu!”, se arată în comunicatul grupării din Gruia.

Aflată pe locul 12 în clasamentul SuperLigii, CFR Cluj i-a mai transferat în finalul perioadei de mercato pe Kurt Zouma, Marcus Coco și Islam Slimani, fotbaliști cu echipe importante în CV-uri.