SuperLiga: CFR Cluj anunță aducerea unui tânăr atacant spaniol

Iuliu Mureșan, președintele clubului CFR Cluj, a anunțat sâmbătă achiziționarea unui atacant spaniol de 18 de ani care se va alătura lotului condus de Daniel Pancu, fără a dezvălui numele acestuia.

„Vom face transferuri în această iarnă. Suntem aproape să finalizăm aducerea unui mijlocaș, în locul lui Emerllahu. Am adus un atacant tânăr de 18 ani, care a jucat în Spania. O să-l anunțăm. Suntem pe cale să mai aducem un fundaș central. Nu trebuie să aducem mulți jucători, pentru că și așa este lotul numeros”, a spus Iuliu Mureșan, citat de digisport.ro.

CFR Cluj a pierdut un jucător important în această pauză de iarnă. Joi, clujenii au anunțat că au ajuns la un acord cu gruparea ucraineană Polissya Zhytomyr pentru transferul mijlocașului Lindon Emerllahu.

CFR Cluj va primi 1,5 milioane de euro în schimbul fotbalistului, iar kosovarul va avea un salariu anual de 500.000 de euro la echipa din prima ligă a Ucrainei. Emerllahu a fost dorit și de FCSB.