SuperLiga: CFR Cluj s-a despărțit de fundașul croat Antonio Bosec

Clubul de fotbal CFR 1907 Cluj și jucătorul Antonio Bosec au ajuns la un acord privind încetarea colaborării, a anunțat gruparea din Gruia, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook.



Despărțirea survine la trei luni după ce Bosec semnase cu CFR, notează Agerpres.



În vârstă de 28 de ani, Bosec evoluase doar în țara sa natală, pentru Inter Zapresic, dar și pentru Slaven Belupo, echipă în tricoul căreia a petrecut ultimele patru sezoane și jumătate. În total a bifat 285 de apariții, fiind un jucător de bază la cele două formații.



La CFR, Bosec a adunat doar șase meciuri, oferind o pasă de gol. Croatului i-a fost fatal meciul cu BK Haecken, pierdut cu 2-7 de CFR la Goeteborg, în prima manșă a play-off-ului Conference League, în care tunisianul Amor Layouni, care a evoluat pe partea lui Bosec, a oferit cinci pase de gol.