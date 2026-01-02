SuperLiga: CFR se pregătește de o nouă lovitură financiară / După Louis Munteanu, încă o vedetă a echipei va fi vândută

CFR Cluj l-a vândut pe Louis Munteanu (23 de ani) în MLS, la DC United, iar altă vedetă de la echipă urmeză să plece, scrie Orange Sport.

Echipa din Gruia are mare nevoie de lichidităţi pentru a-şi pune la punct situaţia financiară, iar Lindon Emerllahu şi Louis Munteanu a părăsit deja CFR Cluj.

Un alt fotbalist urmează să plece de la echipă la începutul noului an, tot în liga nord-americană de fotbal.

Meriton Korenica, dorit şi el de DC United

Este vorba despre Meriton Korenica (29 de ani), fotbalist cu un randament bun în a doua jumătate a anului la CFR Cluj.

Potrivit Fanatik, Varga sea flă în discuţii avansate pentru plecarea lui Korenica este şi el dorit de Rene Weiler, antrenorul lui DC United, care îl apreciază foarte tare.

În schimbul lui Meriton Korenica echipa din Gruia speră să obţină patru milioane de euro, mai scrie sursa citată, după ce a fost adus în urmă cu un an şi jumătate de la Manisa FK.

În acest sezon, Korenica a marcat şase goluri şi a oferit şapte epase decisive în 29 de partide jucate în toate competiţiile.