SuperLiga: Ciprian Marica spune ce echipă are șanse să triumfe în actualul sezon. „Pare ceva acolo, un miros de campioană”

Fostul fotbalist român Ciprian Marica ține trofeul turneului de fotbal UEFA EURO 2024 în timpul unui eveniment dedicat suporterilor, organizat la București, pe 28 februarie 2024. FOTO: Cristian Cristel / Xinhua News / Profimedia

Fostul mare fotbalist Ciprian Marica afirmă că la Craiova se simte un „miros de campioană”.

„Pare ceva acolo, un miros de campioană, nu se știe. Oltenii își fac rău din interior de obicei. Să vedem cum vor decurge lucrurile. Au început bine, au dat speranțe că se pot lupta la campionat și sper să meargă pe același drum împreună”, a spus Ciprian Marica, într-un interviu pentru Digi Sport.

„Oltenii sunt orgolioși, mândri și consideră că toți se pricep la fotbal. Când toată lumea se pricepe, e greu să faci o echipă și nu mă refer doar la jucători”, a adăugat fostul atacant al naționalei.

Universitatea Craiova, care a condus ierarhia în ultimele etape, se află în prezent pe poziția 3, cu 24 de puncte.

Liderul surpriză din prima ligă este FC Botoșani, cu 25 de puncte, la fel ca Rapid. Giuleștenii au golaveraj mai slab și se află pe locul secund.

Universitatea Craiova a bifat trei meciuri fără victorie în campionat, 0-1 cu FCSB, 2-2 cu Dinamo și 0-1 cu Oțelul, amintește digisport.ro.