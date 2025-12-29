SuperLiga: Cota unui jucător de la FCSB a crescut cu 330%

Site-ul de specialitate Transfermarkt a actualizat cotele de piață la final de an, iar un jucător de la FCSB a înregistrat o creștere spectaculoasă, remarcă sport.ro.

Este vorba despre Adrian Stoian (18 ani), tânărul atacant care a început să primească tot mai multe șanse sub comanda antrenorului Elias Charalambous (45 de ani), evoluțiile sale fiind remarcate și de specialiști.



În prezent, atacantul celor de la FCSB este cotat la 650.000 de euro, o creștere de 330% față de începutul anului 2025.

În luna ianuarie, Stoian avea o cotă de piață de doar 150.000 de euro, însă prestațiile sale recente au dus la o majorare semnificativă a valorii.

Patronul clubului, Gigi Becali, consideră că Stoian are potențialul de a deveni următorul mare atacant al campioanei României.



Cifrele atacantului de la FCSB

Născut la Madrid, Adrian Stoian s-a remarcat în tricoul celor de la Farul Constanța. El a fost transferat de FCSB pe 17 ianuarie 2025, în schimbul sumei de 900.000 de euro.

Până în prezent, Stoian a bifat 17 meciuri oficiale pentru FCSB, reușind să marcheze cinci goluri. De asemenea, este component al naționalei U19 a României, pentru care a strâns 15 selecții și a înscris un gol.

Adrian Stoian mai are contract cu FCSB până în vara anului 2030.