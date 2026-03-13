După ce i-a zis unui coleg de la UDMR că „nu știi ce înseamnă să fii român”, un fost ministru PSD recunoaște: „Un derapaj” / E vizat de plângere la CNCD

În timpul audierilor de miercuri din Comisia pentru politică externă din Camera Deputaților, deputatul și fostul ministru PSD Adrian Câciu i-a spus președintelui de ședință, deputatul Hajdu Gabor, că „este de la UDMR” și „tu nu înțelegi ce înseamnă să fii român”. Contactat vineri de HotNews, Câciu spune că regretă derapajul și că a avut ulterior o discuție cu colegul său de la UDMR.

Ședința în care ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a fost audiată în Parlament despre situația repatrierilor cetățenilor români din zonele afectate de atacul SUA-Israel în Iran a durat trei ore și a fost marcată de o stare de scandal permanent.

„Ești de la UDMR, tu nu înțelegi ce înseamnă să fii român, domnule! Nu te supăra pe mine! Nici nu vreau să iau cuvântul la microfon”, a spus Adrian Câciu, fost ministru PSD, în timpul audierilor.

„Domnule președinte, știți limba română, înțelegeți ce vă spun?”, a continuat și Adrian Solomon, tot de la PSD.

Tot în timpul ședinței de miercuri, Adrian Câciu a făcut referire și la barba deputatului USR Iulian Lorincz.

„Ce-i cu barba aia netunsă? Domnule Lorincz, ne spui nouă de educație? Te-ai dus la bărbier cumva, vreodată? Ți-ai tăiat unghiile să vii să vorbești cu noi?”, a spus Adrian Câciu.

Plângere la CNCD pe numele lui Adrian Câciu

Joi seara, deputatul USR Iulian Lorincz a anunțat că a depus o sesizare la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) pentru remarcile deputatului PSD Adrian Câciu la adresa lui Hajdu Gabor. În mesajul său, Lorincz îl numește pe Câciu „extremist”.

„Condamn ferm orice mesaj xenofob, rasist sau discriminatoriu. Indiferent cine îl spune și indiferent împotriva cui este îndreptat. România este o țară construită și de minorități. Este o țară în care milioane de cetățeni trăiesc în Diaspora și cer respect în alte state. Nu putem cere respect pentru români în Europa dacă tolerăm xenofobia acasă”, a scris Iulian Lorincz.

„În Parlament trebuie să existe dezbatere dură. Dar există o linie care nu trebuie trecută: linia urii. Respectul pentru oameni, pentru minorități și pentru statul de drept nu este opțional. Este fundamentul unei societăți democratice”, a mai scris Lorincz.

Reacția lui Adrian Câciu: „Nu trebuia să ajung să mă enervez”

HotNews l-a contactat vineri pe Adrian Câciu pentru a-l întreba cum vede acum episodul de miercuri, la două zile distanță de la acel moment.

„Evident, a fost un derapaj pe care eu îl regret. Oricine poate sesiza CNCD și vom vedea la CNCD care este rezultatul acestei situații”, a declarat Câciu.

Fostul ministru PSD spune că după ședința de miercuri a vorbit cu colegul său de la UDMR, Hajdu Gabor.

„Am vorbit cu domnul Hajdu Gabor după ședință, ceea ce presa nu a mai văzut. Sunt anumite chestiuni care au fost preluate poate eronat de presă. De exemplu eu nu am spus că nu are dreptul să vorbească la microfon, am spus că nu mai vreau eu să vorbesc la microfon. Dar derapajul îl regret. Adică, indiferent de modul în care s-a înțeles ce am zis, nu trebuia să ajung să mă enervez”, a spus Adrian Câciu.

„Îmi exprim regretul pentru acel derapaj”

Deputatul PSD nu a vrut să comenteze faptul că Iulian Lorincz îl numește extremist: „Nu îi dau replică domnului Lorincz”.

„Până la urmă cel care trebuia să se simtă lezat era domnul Hajdu. Domnul Lorincz a făcut o sesizare, CNCD-ul se va pronunța. Încă o dată, eu îmi exprim regretul pentru acel derapaj. Nu îmi face cinste un astfel de derapaj”, a spus el.

Despre remarcile pe care le-a făcut despre barba deputatului USR, Adrian Câciu a spus că „nu intru în toate remarcile pe care nu numai eu, dar și ceilalți le-au făcut. Încă o dată, nu a fost în regulă să avem un astfel de derapaj”.