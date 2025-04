SuperLiga: Cristi Balaj, despre forma slabă a lui Louis Munteanu: „Nici ceilalți atacanți nu fac mai multe decât el”

Cristian Balaj, președintele clubului CFR Cluj, a vorbit depre forma slabă pe care o traversează atacantul Louis Munteanu (22 de ani).

Golgheter în SuperLiga, cu 20 de goluri marcate în 29 de meciuri, Munteanu n-a mai înscris pentru echipa lui Dan Petrescu de pe 15 martie, când CFR câștiga meciul cu Dinamo, scor 3-1.

Cristi Balaj: „Atitudinea lui Louis Munteanu e aceeași ca înainte”

Balaj consideră că atacantul nu a fost afectat de faptul că Mircea Lucescu nu l-a convocat la echipa națională pentru primele meciuri din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, cu Bosnia-Herțegovina (0-1) și San Marino (5-1).

„Nu a înscris, atât. Atitudinea lui e aceeași ca înainte, doar că nu mai are ocazii. Sunt și meciuri mai grele și adversarii își iau măsuri. Dacă te uiți la jucătorii care se luptă pentru câștigarea titlului de golgheter, o să vezi că nici ei nu fac mai multe decât Louis Munteanu.

Sper că nu (n.r. – nu a fost afectat de neconvocarea la echipa națională)! El zice că nu, dar eu știu ce-o fi sufletul sau mintea lui? La cum se pregătește și atitudinea pe care o are în teren… Pentru că el câștigă dueluri, nu e capăt de linie când ajunge mingea la el, dă pasă la un coechipier.

N-a dat gol. A avut o execuție în prima repriză (n.r. – a meciului cu Rapid, scor 1-1) cu stângul, dacă o nimerește, nu mai vorbim așa de el. Plus, am avut câteva ocazii în care și Păun și Fica au ajuns la linia de poartă și când s-o dea în fața porții au dat mingea greșit. Dacă îl nimerește pe Louis, probabil acum ar fi discutat diferit de el”, a declarat Balaj, citat de fanatik.ro.

CFR Cluj ocupă locul 2 în play-off, cu două puncte sub FCSB. Ardelenii vor da piept cu campioana en-titre în etapa a cincea, pe 20 aprilie, de la ora 20:00.