SuperLiga: Cristiano Bergodi, antrenorul etapei după primul meci la Universitatea Cluj. Cum arată echipa ideală a rundei a 14-a

Cristiano Bergodi a fost desemnat antrenorul etapei a 14-a din SuperLiga, după ce a debutat cu o victorie pe banca tehnică a echipei Universitatea Cluj, 2-1 pe terenul celor de la Oțelul Galați.

Farul și Rapid au câte trei jucători în echipa ideală a rundei, iar de la liderul FC Botoșani s-au remarcat doi fotbaliști. Liga Profesionistă de Fotbal a inclus și câte un jucător de la Dinamo, FCSB și U Cluj.

Echipa ideală a etapei a 14-a din SuperLiga

PORTAR

Alexandru Buzbuchi (Farul Constanța) – A închis excelent poarta. A bifat al doilea meci la rând fără gol încasat.

FUNDAŞI

Cristian Manea (FC Rapid) – Trece printr-o perioadă formidabilă. A doua etapă consecutivă când punctează și pe tabelă.

Ionuț Larie (Farul Constanța) – Căpitanul dobrogenilor a sărbătorit meciul 400 în SuperLigă cu o prestație ireproșabilă.

Kennedy Boateng (Dinamo) – Puternicul fundaș dinamovist a marcat golul care le-a adus bucureștenilor un punct.

Alexandru Țigănașu (FC Botoșani) – Veteranul botoșănenilor trăiește un sezon de vis! Și-a recâștigat postul de titular la începutul sezonului și a rămas om de bază în sistemul gândit de Leo Grozavu.

MIJLOCAŞI

Tobias Christensen (FC Rapid) – Este dirijorul giuleștenilor de la centrul terenului. Implicat total în fiecare meci.

Charles Petro (FC Botoșani) – A înscris primul său gol în campionatul României. A fost cel mai bun jucător al liderului din meciul din această rundă.

Florin Tănase (FCSB) – Gol și pasă decisivă. Este jucătorul cu cele mai multe contribuții ofensive din primele 14 runde.

ATACANŢI

Narek Grigoryan (Farul Constanța) – A marcat și a fost implicat în multe alte acțiuni ofensive.

Jovo Lukić (Universitatea Cluj) – Face un sezon excelent în tricoul studenților clujeni. A ajuns la șase goluri în ediția curentă.

Claudiu Petrila (FC Rapid) – A deschis drumul Rapidului spre o nouă victorie și a pus presiune pe adversari.

ANTRENORUL ETAPEI

Cristiano Bergodi (Universitatea Cluj) – A debutat cu dreptul pe banca studenților ardeleni, reușind o victorie pe un teren unde se câștigă foarte greu.