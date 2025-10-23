SuperLiga: Cristiano Bergodi, entuziasmat după ce a semnat cu Universitatea Cluj: „M-am săturat de stat acasă”

Cristiano Bergodi, noul antrenor al echipei Universitatea Cluj, a vorbit despre revenirea sa pe banca tehnică a unei formații din România.

Ajuns pentru prima oară în țara noastră în 2005, tehnicianul italian le-a mai pregătit pe FC Național, CFR Cluj, Rapid, FCSB, Poli Iași, ASA Târgu Mureș, FC Voluntari, Universitatea Craiova și Sepsi Sf. Gheorghe.

Cristiano Bergodi, antrenor la U Cluj: „M-am săturat de stat acasă”

„Eu mă adaptez în funcţie de caracteristicile jucătorilor. Dacă un jucător are calitate, încerc să construiesc ceva pentru el, un sistem de joc. Vreau să-mi fac meseria cât de bine pot. Sunt foarte bucuros, credeţi-mă! Am motivaţie, entuziasm şi sunt aici să redresez echipa. Jucătorii sunt principalii actori, ei intră pe teren.

Urmează să discut cu jucătorii, nu am apucat până acum. Eu sunt optimist, avem un grup bun, trebuie să fie unit. Am entuziasm, jucătorii trebuie să simtă că a venit un antrenor. Nu spun acum că Sabău nu era antrenor, jos pălăria pentru el! Cine mă urmăreşte, bine, cine nu, stă afară, nu e problemă.

Eu vreau să fac performanţă, m-am săturat de stat acasă. Vreau să fac ceva deosebit aici şi trebuie să le arăt jucătorilor că am entuziasm. Obiectivul e să jucăm bine, să avem un joc solid”, a declarat Bergodi, la prezentarea sa la U Cluj.

Bergodi rămasese fără echipă în aprilie 2024, când s-a despărțit de Rapid. A ajuns la Universitatea Cluj într-un moment în care gruparea ardeleană se află pe locul 10 în SuperLiga, cu 14 puncte după 13 etape.

Staff-ul lui Cristiano Bergodi la Universitatea Cluj: