SuperLiga: Cristiano Bergodi este noul antrenor al Universității Cluj. Care vor fi colaboratorii italianului

După plecarea lui Ioan Ovidiu Sabău, conducerea Universitatea Cluj a negociat cu mai mulți tehnicieni, printre care Dorinel Munteanu, Adrian Mutu și Cristiano Bergodi.

Echipa de la Cluj l-a ales pe Bergodi, italianul care a antrenat mai multe echipe în fotbalul românesc, de-a lungul timpului, printre care și Sepsi, Universitatea Craiova, FCSB și CFR Cluj.

Bergodi a reușit să câștige de două ori Cupa României, cu Sepsi Sf. Gheorghe, și și-a trecut în cont și două Supercupe: una cu Sepsi și una cu Rapid în sezonul 2006-2007.

Noul antrenor de la Universitatea Cluj a semnat un contract valabil până în vara anului 2027. El vine la echipă cu doi colaboratori, antrenorul secund Luigi Ciarlantini și antrenorul de portari Eugen Catalin Anghel, potrivit iAMsport.ro.

Ceilalți colaboratori ai lui Bergodi vor fi antrenorul secund Eugeniu Cebotaru și preparatorul fizic Flavius Nistor, care s-au aflat și în staff-ul tehnic al lui Ioan Ovidiu Sabău.

Universitatea Cluj a revenit în această vară în cupele europene după o absență de 53 de ani, dar evoluțiile din noul sezon au fost dezamăgitoare.