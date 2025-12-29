SuperLiga: Cum arată echipa ideală, potrivit lui Victor Angelescu, care a ales cinci jucători de la U Craiova

Prezent în studioul emisiunii Fotbal Show, Victor Angelescu a fost provocat să realizeze un prim 11 al celor mai buni jucători din SuperLigă. Preşedintele Rapidului nu a putut alege jucători ai formaţiei pe care o reprezintă, astfel că, la final, în formula de start au intrat cinci jucători de la Universitatea Craiova, trei de la FCSB, şi câte unul de la Dinamo, Oţelul şi U Cluj, notează Prima Sport.

„(n.r. V-a plăcut Târnovanu?) Da, cred că în continuare el, cu Aioani, sunt cei mai buni portari de la noi. Cred că Târnovanu, chiar dacă a avut şi meciuri mai slabe, a ţinut-o pe FCSB în viaţă în acest sezon şi e un portar foarte bun.

(n.r. Fundaş dreapta.) Mora mi se pare cel mai bun fundaş dreapta din campionat. (n.r. Fundaşi centrali) Boateng de la Dinamo şi Romanchuk de la Craiova. (n.r. Fundaş stâng) Bancu.

(n.r. Mijlocaş central defensiv) Joao Paulo de la Oţelul. L-aş fi ales pe Şut, mi se pare cel mai bun mijlocaş defensiv de la noi, dar pentru primele 21 de etape îl aleg pe Joao Paulo.

(n.r. Cei doi interi) Olaru şi Cicâldău. (n.r. Atacanţi laterali, dreapta şi stânga) Baiaram dreapta şi Tănase stânga, ca să le fac loc. Deşi Baiaram joacă stânga.

(n.r. Vârf) Lukic. Are 11 goluri în 21 de etape, golgheter, fără penalty.

(n.r. Nu aţi ales pe nimeni de la Botoşani. Totuşi arată performanţa celor de acolo.) Poţi să-l pui pe Mailat în stânga, dar e Tănase acolo, e greu să-l pui. Ongenda… dar am făcut 4-3-3 şi el e număr 10, nu prea ai unde să-l pui. Anestis a jucat bine, l-aş pune acolo lângă Târnovanu”, a declarat Victor Angelescu, în exclusivitate pentru Prima Sport.

Primul 11 realizat de Victor Angelescu: Târnovanu-Mora, Boateng, Romanchuk, Bancu – Joao Paulo, Olaru, Cicâldău – Tănase, Lukic, Baiaram