SuperLiga: Denis Alibec a înscris în amicalul câștigat de FCSB în Olanda: „E important pentru mine”

Denis Alibec (34 de ani) a marcat un gol în meciul de pregătire câștigat de FCSB în fața celor de la Almere City, scor 3-2, în cantonamentul din Olanda.

Revenit la FCSB după șapte ani, Alibec a înscris golul de 1-1 în minutul 45+2, când a transformat o lovitură liberă. A purtat și banderola de căpitan.

Denis Alibec a revenit cu gol la FCSB: „Trebuie să prind încredere”

„Mi-am adus aminte de ultima perioadă, mă bucur că am marcat, că am câștigat meciul. A fost un meci de pregătire foarte bun, sper să o ținem tot așa. Importante sunt meciurile oficiale, dar e important pentru mine și că am marcat aici. Trebuie să prind încredere, să îmi cunosc colegii mult mai bine și o să fie bine!

Ne-am înțeles într-un fel (n.r. – cu Gigi Becali), sper să se țină de cuvânt și eu să fac meciuri cât mai bune ca să nu aibă de ce să iasă la TV. E important să ai liniște, am o vârstă, depinde doar de mine să îmi fac eu treaba!”, a declarat Alibec, potrivit orangesport.ro.

Pentru FCSB au mai marcat Gheorghiță și Florin Tănase. Următorul amical va avea loc pe 1 iulie, de la ora 14:00, cu FC Utrecht.