SuperLiga: Denis Alibec, dorit de o echipă aflată în lupta pentru play-off: „Are ușa deschisă”

Ciprian Marica, acționar al clubului Farul Constanța, a anunțat că Denis Alibec, intrat în dizgrația patronului FCSB, este așteptat cu brațele deschise la gruparea de la malul mării.

Alibec a ajuns la FCSB în această vară, precedenta sa echipă fiind chiar Farul, însă nu a reușit să se impună la campioana en-titre a țării. În plus, atacantul l-a enervat pe Gigi Becali după ce a ales să se opereze pentru înlăturarea unui chist fără să-i informeze pe cei din conducerea echipei.

Ciprian Marica: „Alibec și-a lăsat o ușă deschisă la Farul”

Situația tensionată dintre jucător și clubul bucureștean indică spre o posibilă despărțire în această iarnă, iar Marica susține că Alibec s-ar putea întoarce la Farul, dacă și-ar dori acest lucru.

„Tot ce pot să spun despre Alibec este faptul că e un jucător care a făcut lucruri bune pentru Farul. La noi și-a lăsat o ușă deschisă, dacă vreodată se va pune problema să revină la Farul.

Însă, ceea ce face el la FCSB nu mă interesează și nici n-aș vrea să-mi dau cu părerea. Prin prisma a ceea ce a făcut el la echipă, cum a tras echipa după el în multe meciuri, relația de fairplay pe care o are cu Gică Hagi și clubul nostru, și-a lăsat o ușă deschisă, clar!”, a declarat Ciprian Marica, potrivit prosport.ro.

Denis Alibec a marcat 32 de goluri și a livrat 26 de pase decisive în 93 de partide disputate în tricoul celor de la Farul. În acest sezon, la FCSB, a bifat un singur gol și două assisturi în 13 meciuri.

După 19 etape, Farul (26 puncte) și FCSB (25) sunt vecine în clasamentul SuperLigii, pe locurile 9, respectiv 10. UTA Arad, echipa aflată pe locul 6, ultimul care asigură prezența în play-off, are 28 de puncte.