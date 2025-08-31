SuperLiga: Derbyul CFR Cluj – FCSB se joacă duminică seară

Derbiul CFR 1907 Cluj – FCSB are loc duminică, 31 august – ora 21.30, în condițiile în care cele două echipe au avut rezultate slabe la începutul acestui sezon de SuperLiga.

CFR și FCSB nu au un început reușit de sezon, dar, trecând peste forma actuală, duelurile dintre acestea din ultimele două decenii au transformat confruntarea într-un veritabil derby al campionatului, notează lpf.ro.

O victorie (2-1 cu Unirea Slobozia), o remiză (3-3 cu FC Botoșani) și două înfrângeri (0-2 cu FC Argeș, 2-3 cu Universitatea Craiova) au înregistrat ardelenii în acest sezon pe teren propriu.

2 august 2025, Dinamo – FCSB 4-3: a fost singura partidă pierdută de bucureșteni în ultimele 15 deplasări din SuperLigă, interval în care au mai înregistrat din postura de vizitatori opt succese și șase rezultate de egalitate.

Roș-albaștrii s-au impus în patru dintre precedentele 10 dispute directe din principala competiție internă, interval în care ardelenii și-au trecut în cont doar un succes, celelalte cinci jocuri încheindu-se la egalitate.

Ultimul duel fără gol marcat: 22 septembrie 2019, cu bucureştenii în postura de gazde.

Ultima victorie bifată de clujeni în fața proprilor fani: 29 august 2021, CFR Cluj – FCSB 4-1.

De reamintit că, FCSB și CFR au deschis stagiunea competițională 2025-2026 cu Supercupa României, pe 5 iulie 2025, când roș-albaștrii au câștigat cu 2-1 (Dennis Politic, Risto Radunovic / Alin Fică).

Partida va fi transmisă în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport.