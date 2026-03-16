Bolojan, despre concedierile de la Dacia: „Nu cred că liderii politici vor avea tupeul să nege avertismentele despre taxa de 1%”

Premierul Ilie Bolojan avertizează că restructurările anunțate de constructorul de la Mioveni sunt „efectul întârziat” al politicilor fiscale din ultimii ani.

Într-un interviu acordat Digi 24, Bolojan vorbește despre impactul negativ al taxelor asupra producătorului de la Mioveni și a altor mari companii, precizând că reducerile de producție sunt de natură a îngrijora.

În acest context, el le reaminteşte politicienilor care îl critică pentru reducerea taxei pentru marile companii că reprezentanţii acestora au atras atenţia de mai mult timp asupra faptului că productivitatea le este afectată, iar efectele se văd acum.

„Orice reducere de capacitate de producţie, orice pierdere de comenzi la companiile care sunt coloana vertebrală a economiei, în mod evident, înseamnă nişte scăderi, nişte locuri de muncă în minus, nişte salarii bune care se pierd, nişte familii care trebuie să-şi caute alte soluţii. Se pierde din competitivitate, asta într-adevăr mă îngrijorează”, a declarat șeful Executivului.

Avertismentul premierului vine în contextul în care Sindicatele de la Mioveni au avertizat recent că programul de restructurare ar putea viza concedierea a aproximativ 1.200 de persoane, pe fondul scăderii comenzilor și al automatizării liniilor de producție.

„Nu cred că vor avea tupeul să nu recunoască”

Referitor la presiunea fiscală, Bolojan a adăugat: „Dacă veţi întreba orice lider politic care s-a întâlnit cu cei de la Dacia-Renault sau cu cei de la Ford, care sunt două companii care practic ţin exporturile noastre pe piaţă, nu cred că vor avea tupeul să nu recunoască că la fiecare întâlnire li s-a spus: dacă nu ne scoateţi această taxă de 1%, avem probleme serioase în interiorul grupurilor noastre pentru că grupurile lansează comenzi de maşini”.

Taxa de 1% pe cifra de afaceri, la care face referire premierul, a fost introdusă de Guvernul Ciolacu la 1 ianuarie 2024 și obligă companiile mari să plătească un impozit minim, indiferent dacă sunt pe profit sau pe pierdere.

Bolojan a precizat că, deşi taxa a fost redusă anul acesta, deciziile privind reducerea de personal sau restrângerea activităţii se iau cu un an sau doi înainte, pe baza analizelor de cost, iar companii cum e Dacia pot decide să mute producţia acolo unde le este mai avantajos.

În prezent, deși uzina de la Mioveni rămâne cel mai mare exportator al țării, grupul Renault a început deja să transfere producția unor modele și componente către fabrici din Maroc și Turcia pentru a reduce costurile.

„Şi atunci, că ne place, că ne place, nu suntem singuri în lumea asta şi inclusiv în interiorul grupurilor care au companii în România este o competiţie pentru a prinde comenzi pentru a fabrica un anumit model de maşină într-o ţară sau alta (…) această măsură pe care am luat-o şi pe care eu o susţin cred că va îndrepta lucrurile şi ne va face mai atractivi pentru mari investiţii”, a concluzionat primul ministru.