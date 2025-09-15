SuperLiga: Dinamo, pe podium după victoria clară cu Petrolul Ploiești. Clasamentul după 9 etape
Dinamo București s-a impus pe terenul echipei Petrolul Ploiești, scor 3-0, în ultimul meci al etapei cu numărul 9 din SuperLiga.
Petrolul Ploiești – Dinamo București 0-3
Dinamo a deschis scorul pe stadionul „Ilie Oană” în minutul 44, când Musi i-a pasat lui Cîrjan, iar căpitanul „câinilor” a marcat cu un șut plasat, după ce l-a păcălit pe Sălceanu.
Trupa lui Zeljko Kopic s-a desprins în minutul 60: Jyry a pierdut mingea la jumătatea terenului, iar după doar câteva secunde Armstrong a înscris cu un șut la colțul lung din interiorul careului.
Scorul final a fost stabilit de Sivis, în minutul 90+6, după o acțiune excelentă a lui Cîrjan.
În ultimele minute ale partidei, suporterii „lupilor galbeni” i-au cerut demisia antrenorului Liviu Ciobotariu.
În urma acestui succes, Dinamo a acumulat 18 puncte și a urcat pe locul al treilea. De cealaltă parte, Petrolul rămâne cu o singură victorie în acest sezon și ocupă locul 14, cu 6 puncte.
SuperLiga, clasamentul după 9 etape
|Loc/Echipă
|Golaveraj
|Puncte
|1. Universitatea Craiova
|19-9
|23
|2. Rapid București
|14-6
|19
|3. Dinamo București
|15-8
|18
|4. FC Botoșani
|17-9
|16
|5. FC Argeș
|16-13
|16
|6. Unirea Slobozia
|13-10
|14
|7. UTA Arad
|14-13
|14
|8. Universitatea Cluj
|11-8
|13
|9. Farul Constanța
|11-12
|13
|10. Oțelul Galați
|10-10
|10
|11. FCSB
|11-15
|7
|12. CFR Cluj
|12-17
|7 (-1 meci)
|13. FC Hermannstadt
|7-12
|7
|14. Petrolul Ploiești
|7-12
|6
|15. Csikszereda
|8-20
|3 (-1 meci)
|16. Metaloglobus
|8-19
|2