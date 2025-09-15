Sari direct la conținut
SuperLiga - Powered by Superbet

SuperLiga: Dinamo, pe podium după victoria clară cu Petrolul Ploiești. Clasamentul după 9 etape

HotNews.ro
Zeljko Kopic, antrenor al echipei Dinamo București. Foto: Profimedia
Zeljko Kopic, antrenor al echipei Dinamo București. Foto: Profimedia

Dinamo București s-a impus pe terenul echipei Petrolul Ploiești, scor 3-0, în ultimul meci al etapei cu numărul 9 din SuperLiga.

Petrolul Ploiești – Dinamo București 0-3

Dinamo a deschis scorul pe stadionul „Ilie Oană” în minutul 44, când Musi i-a pasat lui Cîrjan, iar căpitanul „câinilor” a marcat cu un șut plasat, după ce l-a păcălit pe Sălceanu.

Trupa lui Zeljko Kopic s-a desprins în minutul 60: Jyry a pierdut mingea la jumătatea terenului, iar după doar câteva secunde Armstrong a înscris cu un șut la colțul lung din interiorul careului.

Scorul final a fost stabilit de Sivis, în minutul 90+6, după o acțiune excelentă a lui Cîrjan.

În ultimele minute ale partidei, suporterii „lupilor galbeni” i-au cerut demisia antrenorului Liviu Ciobotariu.

În urma acestui succes, Dinamo a acumulat 18 puncte și a urcat pe locul al treilea. De cealaltă parte, Petrolul rămâne cu o singură victorie în acest sezon și ocupă locul 14, cu 6 puncte.

SuperLiga, clasamentul după 9 etape

Loc/EchipăGolaverajPuncte
1. Universitatea Craiova19-923
2. Rapid București14-619
3. Dinamo București15-818
4. FC Botoșani17-916
5. FC Argeș16-1316
6. Unirea Slobozia13-1014
7. UTA Arad14-1314
8. Universitatea Cluj11-813
9. Farul Constanța11-1213
10. Oțelul Galați10-1010
11. FCSB11-157
12. CFR Cluj12-177 (-1 meci)
13. FC Hermannstadt7-127
14. Petrolul Ploiești7-126
15. Csikszereda8-203 (-1 meci)
16. Metaloglobus8-192

INTERVIURILE HotNews.ro