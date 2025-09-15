SuperLiga: Dinamo, pe podium după victoria clară cu Petrolul Ploiești. Clasamentul după 9 etape

Dinamo București s-a impus pe terenul echipei Petrolul Ploiești, scor 3-0, în ultimul meci al etapei cu numărul 9 din SuperLiga.

Petrolul Ploiești – Dinamo București 0-3

Dinamo a deschis scorul pe stadionul „Ilie Oană” în minutul 44, când Musi i-a pasat lui Cîrjan, iar căpitanul „câinilor” a marcat cu un șut plasat, după ce l-a păcălit pe Sălceanu.

Trupa lui Zeljko Kopic s-a desprins în minutul 60: Jyry a pierdut mingea la jumătatea terenului, iar după doar câteva secunde Armstrong a înscris cu un șut la colțul lung din interiorul careului.

Scorul final a fost stabilit de Sivis, în minutul 90+6, după o acțiune excelentă a lui Cîrjan.

În ultimele minute ale partidei, suporterii „lupilor galbeni” i-au cerut demisia antrenorului Liviu Ciobotariu.

În urma acestui succes, Dinamo a acumulat 18 puncte și a urcat pe locul al treilea. De cealaltă parte, Petrolul rămâne cu o singură victorie în acest sezon și ocupă locul 14, cu 6 puncte.

SuperLiga, clasamentul după 9 etape