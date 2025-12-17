Sari direct la conținut
SuperLiga - Powered by Superbet

SuperLiga: Echipa care l-a impresionat pe Ionel Dănciulescu: „Cred că va termina anul pe primul loc”

HotNews.ro
SuperLiga: Echipa care l-a impresionat pe Ionel Dănciulescu: „Cred că va termina anul pe primul loc”
Ionel Dănciulescu (FOTO: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Fostul atacant Ionel Dănciulescu susține că Dinamo București are cele mai mari șanse să câștige titlul de campioană a SuperLigii în acest sezon.

Înainte de ultimul meci din 2025, pe care îl va disputa pe terenul echipei UTA Arad, formația antrenată de Zeljko Kopic e pe locul 2 în clasament, cu 38 de puncte, la fel ca FC Botoșani și la o lungime în spatele liderului Rapid.

Ionel Dănciulescu mizează pe Dinamo

„Dinamo, în sezonul acesta, are situația cea mai bună de a câștiga campionatul. CFR și FCSB nu joacă la un nivel extraordinar de bun, Universitatea Craiova nu are constanță, Rapid, la fel, chiar dacă e pe primul loc.

Ăsta e momentul lui Dinamo. Mai ales dacă va reuși să aducă 2-3 jucători. Cred că Dinamo va câștiga la UTA și va termina anul pe primul loc”, a declarat Ionel Dănciulescu, citat de digisport.ro.

Gabriel Torje, care l-a avut drept coechipier pe Dănciulescu în 84 de partide, este de altă părere: „Craiova va termina anul pe primul loc. Așa văd eu”.

Programul etapei a 21-a din SuperLiga, ultima din 2025

  • Vineri, 20 decembrie

ora 20:00 / FC Botoșani – CFR Cluj

  • Sâmbătă, 21 decembrie

ora 14:30 / Metaloglobus – Unirea Slobozia

ora 17:00 / Oțelul Galați – FC Argeș

ora 20:00 / UTA Arad – Dinamo

  • Duminică, 22 decembrie

ora 14:00 / FC Hermannstadt – Petrolul Ploiești

ora 16:30 / Universitatea Cluj – Farul Constanța

ora 20:00 / FCSB – Rapid București

  • Luni, 23 decembrie

20:00 – Universitatea Craiova – Csikszereda.

SuperLiga, clasamentul după 20 de etape

Loc/EchpăGolaverajPuncte
1. Rapid București33-1839
2. Dinamo București32-1638
3. FC Botoșani30-1438
4. Universitatea Craiova32-2037
5. FC Argeș26-1934
6. Oțelul Galați30-1730
7. Universitatea Cluj25-1930
8. UTA Arad24-2929
9. FCSB29-2528
10. Farul Constanța26-2427
11. CFR Cluj28-3323
12. Petrolul Ploiești15-1919
13. Unirea Slobozia18-2918
14. FK Csikszereda21-4316
15. FC Hermannstadt16-3412
16. Metaloglobus17-4311

.

INTERVIURILE HotNews.ro