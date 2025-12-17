SuperLiga: Echipa care l-a impresionat pe Ionel Dănciulescu: „Cred că va termina anul pe primul loc”

Fostul atacant Ionel Dănciulescu susține că Dinamo București are cele mai mari șanse să câștige titlul de campioană a SuperLigii în acest sezon.

Înainte de ultimul meci din 2025, pe care îl va disputa pe terenul echipei UTA Arad, formația antrenată de Zeljko Kopic e pe locul 2 în clasament, cu 38 de puncte, la fel ca FC Botoșani și la o lungime în spatele liderului Rapid.

Ionel Dănciulescu mizează pe Dinamo

„Dinamo, în sezonul acesta, are situația cea mai bună de a câștiga campionatul. CFR și FCSB nu joacă la un nivel extraordinar de bun, Universitatea Craiova nu are constanță, Rapid, la fel, chiar dacă e pe primul loc.

Ăsta e momentul lui Dinamo. Mai ales dacă va reuși să aducă 2-3 jucători. Cred că Dinamo va câștiga la UTA și va termina anul pe primul loc”, a declarat Ionel Dănciulescu, citat de digisport.ro.

Gabriel Torje, care l-a avut drept coechipier pe Dănciulescu în 84 de partide, este de altă părere: „Craiova va termina anul pe primul loc. Așa văd eu”.

Programul etapei a 21-a din SuperLiga, ultima din 2025

Vineri, 20 decembrie

ora 20:00 / FC Botoșani – CFR Cluj

Sâmbătă, 21 decembrie

ora 14:30 / Metaloglobus – Unirea Slobozia

ora 17:00 / Oțelul Galați – FC Argeș

ora 20:00 / UTA Arad – Dinamo

Duminică, 22 decembrie

ora 14:00 / FC Hermannstadt – Petrolul Ploiești

ora 16:30 / Universitatea Cluj – Farul Constanța

ora 20:00 / FCSB – Rapid București

Luni, 23 decembrie

20:00 – Universitatea Craiova – Csikszereda.

SuperLiga, clasamentul după 20 de etape

Loc/Echpă Golaveraj Puncte 1. Rapid București 33-18 39 2. Dinamo București 32-16 38 3. FC Botoșani 30-14 38 4. Universitatea Craiova 32-20 37 5. FC Argeș 26-19 34 6. Oțelul Galați 30-17 30 7. Universitatea Cluj 25-19 30 8. UTA Arad 24-29 29 9. FCSB 29-25 28 10. Farul Constanța 26-24 27 11. CFR Cluj 28-33 23 12. Petrolul Ploiești 15-19 19 13. Unirea Slobozia 18-29 18 14. FK Csikszereda 21-43 16 15. FC Hermannstadt 16-34 12 16. Metaloglobus 17-43 11

