SuperLiga: Echipa care l-a impresionat pe Ionel Dănciulescu: „Cred că va termina anul pe primul loc”
Fostul atacant Ionel Dănciulescu susține că Dinamo București are cele mai mari șanse să câștige titlul de campioană a SuperLigii în acest sezon.
Înainte de ultimul meci din 2025, pe care îl va disputa pe terenul echipei UTA Arad, formația antrenată de Zeljko Kopic e pe locul 2 în clasament, cu 38 de puncte, la fel ca FC Botoșani și la o lungime în spatele liderului Rapid.
Ionel Dănciulescu mizează pe Dinamo
„Dinamo, în sezonul acesta, are situația cea mai bună de a câștiga campionatul. CFR și FCSB nu joacă la un nivel extraordinar de bun, Universitatea Craiova nu are constanță, Rapid, la fel, chiar dacă e pe primul loc.
Ăsta e momentul lui Dinamo. Mai ales dacă va reuși să aducă 2-3 jucători. Cred că Dinamo va câștiga la UTA și va termina anul pe primul loc”, a declarat Ionel Dănciulescu, citat de digisport.ro.
Gabriel Torje, care l-a avut drept coechipier pe Dănciulescu în 84 de partide, este de altă părere: „Craiova va termina anul pe primul loc. Așa văd eu”.
Programul etapei a 21-a din SuperLiga, ultima din 2025
- Vineri, 20 decembrie
ora 20:00 / FC Botoșani – CFR Cluj
- Sâmbătă, 21 decembrie
ora 14:30 / Metaloglobus – Unirea Slobozia
ora 17:00 / Oțelul Galați – FC Argeș
ora 20:00 / UTA Arad – Dinamo
- Duminică, 22 decembrie
ora 14:00 / FC Hermannstadt – Petrolul Ploiești
ora 16:30 / Universitatea Cluj – Farul Constanța
ora 20:00 / FCSB – Rapid București
- Luni, 23 decembrie
20:00 – Universitatea Craiova – Csikszereda.
SuperLiga, clasamentul după 20 de etape
|Loc/Echpă
|Golaveraj
|Puncte
|1. Rapid București
|33-18
|39
|2. Dinamo București
|32-16
|38
|3. FC Botoșani
|30-14
|38
|4. Universitatea Craiova
|32-20
|37
|5. FC Argeș
|26-19
|34
|6. Oțelul Galați
|30-17
|30
|7. Universitatea Cluj
|25-19
|30
|8. UTA Arad
|24-29
|29
|9. FCSB
|29-25
|28
|10. Farul Constanța
|26-24
|27
|11. CFR Cluj
|28-33
|23
|12. Petrolul Ploiești
|15-19
|19
|13. Unirea Slobozia
|18-29
|18
|14. FK Csikszereda
|21-43
|16
|15. FC Hermannstadt
|16-34
|12
|16. Metaloglobus
|17-43
|11
.