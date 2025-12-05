SuperLiga: Echipa lăudată de Aurel Țicleanu pentru parcursul din acest sezon / „N-am crezut că o să ajungeţi la nivelul ăsta”

Aurel Ţicleanu, (66 de ani), fost fotbalist al celor de la Universitatea Craiova, a lăudat parcursul lui Dinamo din acest sezon de SuperLiga, potrivit Orange Sport.

În actualul sezon, Dinamo este pe locul 3 în Superligă, cu 34 de puncte făcute în 18 runde, şi sunt la distanţă de 4 lungimi de liderul Rapid (38 de puncte).

Având în vedere parcursul din actualul sezon, tot mai multe voci din fotbalul românesc au fost de părere că Dinamo are forţa necesară de a se bate la campionat, după foarte mulţi ani de secetă pentru trupa din Ştefan cel Mare.

Mai bine de 18 ani au trecut de când Dinamo a cucerit ultima dată titlul de campioană în SuperLigă.

Dinamo, lăudată de Ţicleanu: ”Peste aşteptări”

Aurel Ţicleanu a urmărit parcursul lui Dinamo din actualul sezon şi a rămas impresionat de munca depusă de Zeljko Kopic. Ţicleanu i-a lăudat pe ”câini”, în direct, la Prima Sport şi a evidenţiat aspectele care l-au surprins la echipa din Ştefan cel Mare.

”Eu am fost foarte atent la Dinamo, vine mult din spate, anul trecut a avut un trio, Boateng, Homawoo şi Gnahore care au dat o stabilitate mare, primeau greu gol. Când l-au pierdut pe Homawoo credeam ca o să aibă probleme, dar l-au găsit pe băiatul ăsta din Israel, are marjă bună de creştere. Chiar felicitări, n-am crezut că o să ajungeţi la nivelul ăsta, pentru mine ce aţi făcut e peste aşteptări, s-a muncit bine, bravo.

Kopic e genul de om care dacă vine în campionat îţi aduce un plus de valoare. Au ajuns la un nivel, au încredere. Acum s-ar putea cu FCSB să nu fie cu cea mai bună garnitură, dar, până acum, bravo, felicitări, jos pălăria. Exprimare solidă, consistentă. Dacă o ţin tot aşa… bravo lor. Mă aştept la un meci spectaculos cu FCSB”, a declarat Aurel Ţicleanu la Prima Sport.