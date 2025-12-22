SuperLiga: Eduard Florescu reziliază cu Slobozia și semnează cu o altă echipă din campionat

Eduard Florescu s-a despărțit de Unirea Slobozia, dar va juca tot în SuperLiga, după ce a bătut palma cu Hermannstadt.

Mijlocașul a ajuns la Slobozia în iulie, după plecarea de la Yelimay, din Kazahstan, și avea contract până în vara viitoare, dar părțile au decis să se despartă mai repede, potrivit GSP.

Între timp, Hermannstadt a anunțat că a ajuns la o înțelegere cu fotbalistul în vârstă de 28 de ani.

„De-a lungul carierei, acesta a mai evoluat pentru CS Mioveni, FC Argeș, FC Viitorul, FC Botoșani, Universitatea Craiova, Yelimay (Kazakhstan) și Unirea Slobozia, echipă pentru care a bifat 16 prezențe în acest sezon și a marcat un gol”, au declarat reprezentanții clubului sibian, luni seară, într-o postare pe Facebook.

„Noul mijlocaș FCH este cotat la suma de 300.000 euro pe site-urile de specialitate. Eduard Florescu a semnat cu FCH pentru un sezon și jumătate din postura de fotbalist liber de contract”, au mai scris cei de la Hermannstadt.