SuperLiga: Elias Charalambous (FCSB) – Am câștigat matematic titlul, dar trebuie să fim serioși până la capăt

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, duminică seara, după victoria cu 2-0 în deplasare cu Universitatea Cluj, că formația sa a câștigat matematic titlul de campioană, însă trebuie să trateze cu seriozitate și ultimele două meciuri rămase până la finalul play-off-ului Superligii, scrie Agerpres.

„Am câștigat matematic titlul, dar suntem un club mare și trebuie să fim serioși până la capăt. De asemenea, dacă există șanse să câștigăm titlul cu un număr record de puncte vom încerca să facem acest lucru. Pentru că mentalitatea nu o arăți doar până câștigi matematic trofeul, ci și în ultimele partide, după ce ți-ai adjudecat deja titlul”, a afirmat tehnicianul la postul DigiSport.

Charalambous s-a arătat surprins de evoluția bună a jucătorilor săi, mai ales că aceștia au sărbătorit câștigarea titlului în noaptea precedentă după ce meciul Universitatea Craiova – CFR Cluj s-a încheiat la egalitate, 2-2, iar FCSB nu mai putea rata titlul.

„Sunt cu adevărat mândru de jucători. Toată săptămâna am spus că ne vom concentra la maximum pe jocul nostru. Dar mai ales după ce am sărbătorit la hotel cu o noapte înainte nu credeam și nu mă așteptam că acești băieți vor arăta așa de bine azi pe teren. Toți au fost serioși și concentrați și pot spune că am arătat un fotbal foarte bun azi, în special în repriza a doua. Nu mai am cuvinte să îi laud pe jucători și mă bucur că suporterii noștri au fost azi prezenți în număr mare pentru a sărbători alături de ei. Este o seară minunată pentru noi. Dar cel mai important lucru pentru mine azi a fost faptul că jucătorii au arătat seriozitate și responsabilitate”, a adăugat el.

Antrenorul cipriot a ținut să le mulțumească tuturor oamenilor din club care i-au ajutat pe jucători să câștige al doilea titlu consecutiv.

„Le mulțumesc tuturor celor din club care au muncit alături de noi în acest sezon. Sunt mulți oameni în spatele cortinei care dau totul în fiecare zi pentru echipă, pentru ca jucătorii să poată să dea totul atunci când intră pe teren”, a precizat Elias Charalambous.

FCSB, virtual campioană după remiza dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj (2-2), a învins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de 2-0 (0-0), duminică seara, pe Cluj Arena, într-un meci din etapa a 8-a a fazei play-off a Superligii de fotbal.

FCSB a ajuns la 22 de meciuri consecutive fără înfrângere în campionat, 15 victorii și 7 egaluri.

În meciurile directe dintre cele două echipe, FCSB a remizat la București (1-1) și s-a impus la Cluj (2-1), în sezonul regulat, iar în play-off a câștigat cu 1-0 și 2-0.