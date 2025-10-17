SuperLiga: Farul Constanța, nemulțumită după 13 etape: „Suntem departe de ceea ce ne-am propus! Atâtea puncte voiam”

Cristian Sava, antrenorul cu licență Pro al echipei Farul Constanța, s-a declarat dezamăgit după remiza înregistrată pe teren propriu, 0-0 cu FC Argeș.

Farul are 16 puncte după 13 etape. Tehnicianul spune că echipa de la malul mării este „departe” de ceea ce și-a propus, deși obiectivul poate fi atins cu două victorii în următoarele două runde din SuperLiga, cu CFR Cluj (deplasare) și FK Csikszereda (acasă).

Cristian Sava: „Voiam 22-23 de puncte în primele 15 etape, suntem departe de ceea ce ne-am propus”

„Ca de fiecare dată, am spus-o, trebuie să jucăm pe parcursul întregului meci. Prima repriză a fost a lor, iar a doua a noastră. Eu cred că și adversarul ne-a creat probleme în prima repriză. Au făcut pressing și au provocat dueluri.

Nu am reușit să găsim spații. Mai sunt două etape din tur, mai sunt 15 etape din retur, eu cred că mai este timp pentru rezolvarea problemelor.

În jur de 42 de puncte în primele 15 etape… Scuze! În total, da, 22-23 de puncte voiam. Suntem departe de ceea ce ne-am propus. Ne obligă să facem un joc bun în următoarele meciuri”, a declarat Cristian Sava, la finalul partidei, potrivit digisport.ro.