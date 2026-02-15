Farul o învinge pe Rapid, scor 3-1. Giuleștenii au căzut pe locul 3 în clasament

Farul Constanța a învins-o pe Rapid București cu scorul de 3-1, duminică seară, la Ovidiu, într-un meci din etapa a 27-a a Superligii de fotbal, relatează Agerpres.

Alexandru Ișfan (’19) a deschis scorul pentru gazde, după ce a trecut de fundașul Alexandru Pașcanu. Andrei Borza (’40), fost jucător al constănțenilor, a egalat din centrarea lui Claudiu Petrila.

Farul a intrat la pauză în avantaj, prin golul lui Denis Alibec (’45+5 – penalty), după ce portarul Dejan Iliev l-a faultat pe Gustavo Marins la un corner. Gazdele au mai înscris o dată, după pauză, prin Ionuț Vînă (’53), cu un șut de la 17 metri.

Farul a avut o bară (‘9), la șutul lui Ișfan. Alibec (’45) și Radaslavescu (’53) au mai ratat și ei ocazii mari pentru Farul. Portarul Rafael Munteanu s-a remarcat la șutul lui Constantin Grameni (’13).

În min. 89, jocul a fost întrerupt de arbitru pentru scandări discriminatorii, echipe fiind chemate la mijlocul terenului, iar Szabolcs Kovacs a avut o discuție cu căpitanii. Meciul s-a reluat după o pauză de două minute.

Farul venea după două eșecuri la rând. Rapid are doar o victorie în ultimele patru etape, un egal și două eșecuri.

În tur, Rapid a câștigat cu 3-1.

În urma acestui rezultat, Farul a urcat pe locul 11 în clasament, cu 37 de puncte, dar Rapid a coborât pe 3 din cauza golaverajului, cu 49 de puncte, precizează DigiSport.ro.