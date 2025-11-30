SuperLiga: Farul pierde cu FCSB, dar rămâne pe loc de play-off. Meci spectaculos la Ovidiu

Farul Constanța a fost învinsă de FCSB la Ovidiu, duminică seară, scor 1-2, în antepenultimul meci al etapei a 18-a din SuperLiga.

Toate cele trei reușite ale partidei au venit într-o primă repriză foarte spectaculoasă, iar ocaziile nu au lipsit nici în a doua parte a jocului.

Pentru FCSB au înscris Șut (14`) și Miculescu (24`), în timp ce golul Farului a fost marcat de Larie (37`) din penalty.

Farul a rămas pe poziția a 6-a, ultima care asigură accederea în play-off, dar cu 26 de puncte mai are unul singur peste UTA Arad. Oțelul și FCSB au câte 24 de puncte.

Până la finalul etapei, echipa pregătită de Ianis Zicu poate fi egalată la puncte doar de U Cluj. „Șepcile roșii” se află pe locul al 10-lea, cu 23 de puncte, și vor juca acasă cu Universitatea Craiova, luni seară, de la ora 19.

Tot mâine va avea loc și meciul dintre Petrolul Ploiești și Metaloglobus, de la ora 16.