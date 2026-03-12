Apple avertizează că e posibil să retragă din România o funcție de iPhone care a stârnit controverse în toată Europa

Apple spune că ar putea elimina de pe iPhone-urile din România o funcție denumită ATT care le permite utilizatorilor să blocheze urmărirea activității lor în aplicații și site-uri. Consiliul Concurenței anunța în octombrie 2023 că investighează Apple pentru posibil abuz de poziție dominantă pe piața publicității, iar ancheta ar trebui finalizată în prima jumătate a acestui an.

Această urmărire (tracking) este foarte utilă companiilor de publicitate pentru profilarea utilizatorilor.

Ce este funcția ATT și de ce sunt multe discuții

Funcția denumită ATT, introdusă în 2020, le permite utilizatorilor Apple să decidă dacă aplicațiile pot să le urmărească activitatea în alte aplicații și pe site-urile altor companii. Funcția a generat controverse în mai multe țări europene, iar industria publicității online spune că a pierdut enorm din cauza ei.

Consiliul Concurenței din România spunea în octombrie 2023 că are suspiciuni că prin introducerea politicii ATT („App Tracking Transparency”), Apple a încurajat utilizatorii să limiteze accesul altor aplicații la profilul publicitar IDFA („Identifier for Advertisers”), ceea ce a condus la o restrângere a concurenței pe piața publicității prin aplicații pe dispozitive mobile iOS, având efecte asupra tuturor actorilor implicați, agențiile de publicitate, dezvoltatorii de aplicații, prestatorii servicii de atribuire sau performanță etc, cât și asupra consumatorilor finali”.

Contactați de HotNews.ro, reprezentații Consiliului Conurenței au spus că ancheta este „în derulare”. În februarie, președintele CC, Bogdan Chirițoiu, spunea că investigația Apple face parte dintre cele care ar trebui finalizate în prima parte a anului 2026.

Autoritățile din mai multe țări europene spun că modul în care Apple a implementat această funcție este anticoncurențial, iar compania a fost amendată în Franța și Italia. În noiembrie 2025 și autoritățile din Polonia au deschis o anchetă.

Cea mai recentă controversă – despre care Reuters a scris pe 10 martie – este din Germania, unde publisherii și marii jucători din publicitatea online cer ca Apple să fie amendată de autoritatea din domeniul concurenței pe tema ATT. Apple a făcut o serie de schimbări, însă au fost considerate ca fiind insuficiente.

Ancheta din Germania a pornit de la plângeri depuse de Meta, de publisheri, de companii de publicitate, dar și de unii dezvoltatorii de aplicații, supărarea că fiind modelul lor de business, care se bazează pe urmărirea (tracking) comportamentului user-ilor, are de suferit.

Ce spune Apple

„Credem că viața privată este un drept fundamental al omului, iar App Tracking Transparency a fost creat pentru a oferi utilizatorilor o modalitate simplă de a controla dacă aplicațiile au permisiunea de a le urmări activitatea în alte aplicații și pe site-urile altor companii. Această funcție a fost adoptată pe scară largă de clienții noștri și apreciată de susținătorii protecției vieții private și de autoritățile de protecție a datelor din întreaga lume”, a transmis ieri compania Apple.

Compania spune că „eforturi intense de lobby ne-ar putea forța să retragem această funcție, în detrimentul consumatorilor români”.

„Vom colabora cu Consiliul Concurenței din România pentru a ne asigura că Apple poate să ofere în continuare utilizatorilor acest instrument important”.

Cei de la Apple au mai spus că această funcție este extrem de populară în rândul user-ilor de iPhone și iPad și datele companiei arată că majoritatea covârșitoare aleg să refuze ca datele lor să ajungă la marile companii de publicitate și la „brokerii” de date.

Practic, fiindcă majoritatea utilizatorilor aleg opțiunea „Ask App Not to Track”, s-a redus drastic capacitatea firmelor de advertising de a urmări utilizatorii, iar aceștia au control total asupra datelor, mai spune Apple.

Sursa foto: Dreamstime.com