SuperLiga: FC Argeş are un nou atacant. Care este cota de piaţă a olandezului Kevin Brobbey

FC Argeş a anunţat, luni seară, că şi-a întărit atacul cu olandezul Kevin Brobbey, un jucător în vârstă de 32 de ani, scrie News.ro.

Crescut la juniorii lui AZ Alkmaar, Kevin a debutat în fotbalul mare la Ross County, în prima ligă scoţiană. Apoi, s-a transferat la Slovan Liberec, unde a evoluat timp de trei ani.

După experienţe la St. Polten (Austria), Northampton (Anglia) şi Almere Omniworld (Olanda), atacantul născut la Eindhoven a ajuns în România.

Sezonul bun de la Politehnica Iaşi l-a adus în atenţia celor de la Viitorul Constanţa. 9 goluri în 18 partide petrecute în tricoul marinarilor au fost de ajuns pentru a-i convinge pe turcii de la Kayserispor să îl achiziţioneze.

După 14 partide în Turcia, Kevin a mers împrumut la Sepsi OSK Sfântu Gheorghe. Au mai urmat apoi experienţe la Rapid şi UTA, pentru ca în 2024 să meargă în Arabia Saudită la Al-Batin. Ulterior s-a transferat la Gloria Buzău, reuşind să marcheze 5 goluri în 11 partide.

În palmares, Brobbey are o Cupă a Olandei, cu Alkmaar, o Cupă a României, cu Sepsi, o Cupă şi o Supercupă a Cehiei, cu Liberec.

Noul atacant al Argeşului a evoluat şi pentru naţionalele U19 şi U18 ale Olandei.

350.000 de euro este cota de piaţă a lui Kevin Brobbey, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com.