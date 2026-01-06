SuperLiga: FC Argeș, învinsă într-un meci amical de o fostă campioană a Turciei

FC Argeş, echipă aflată pe locul 5 în clasamentul din SuperLiga, a fost învinsă de Bursaspor, scor 1-2, într-un meci amical disputat, marți, în Antalya.

FC Argeș – Bursaspor 1-2, într-o partidă de pregătire

Gruparea piteșteană a deschis scorul în minutul 15, prin Robert Moldoveanu, care a îndeplinit o simplă formalitate după un șut al lui Rădescu respins în lateral de portarul advers.

Bursaspor a egalat în minutul 30, când Akbunar a marcat cu latul, din 6 metri. Formația turcă a înscris al doilea gol în minutul 84, când Muhammet Demir a punctat spectaculos.

Campioană a Turciei în sezonul 2009/10, Bursaspor evoluează în prezent în liga a treia, unde este lider în Grupa Roșie (există și Grupa Albă), după ce în 2023 s-a confruntat cu datorii de aproximativ 47,5 milioane de euro și s-a aflat la un pas de colaps.

Cum a arătat FC Argeș în amicalul cu Bursaspor:

Prima repriză: David Lazar – Andrei Tofan, Florin Borța, Guilherme Garutti, Mario Tudose, Marius Briceag, Robert Popescu, Jakov Blagaić, Ionuț Rădescu, Robert Moldoveanu, Adriano Manole

A doua repriză: Cătălin Straton – Dorinel Oancea, Takayuki Seto, Leard Sadriu, Yanis Pîrvu, Vadim Rața, Rober Sierra, Xian Emmers, Robert Popescu, Adel Bettaieb, Kevin Brobbey

FC Argeș va mai disputa un meci amical pe 9 ianuarie, cu Gaziantep, echipă care a remizat marți cu Petrolul Ploiești, scor 1-1. La gruparea de pe locul 9 din prima ligă a Turciei sunt legitimați românii Alexandru Maxim și Deian Sorescu.

În primul meci oficial din 2026, FC Argeș va primi vizita celor de la FCSB, pe 16 ianuarie, de la ora 20:00, în etapa a 22-a din SuperLiga.