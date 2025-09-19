Sari direct la conținut
SuperLiga: Meciul FC Botoșani – FCSB deschide vineri etapa a 10-a

Andrei Dan Dumitru. Sursă foto: FC Botoşani

Meciul FC Botoșani – FCSB se dispută vineri, 19 septembrie de la ora 20.30. Partida va fi transmisă în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport.

FC Botoșani și FCSB s-au mai întâlnit de 28 de ori, de două ori s-au impus moldovenii, de 21 de ori au câștigat bucureștenii, iar alte cinci partide s-au terminat la egalitate, , conform LPF.

Cea mai mare diferenţă de scor s-a înregistrat în returul stagiunii 2013-2014, pe 31 martie, FCSB – FC Botoşani 4-0.

Cele mai multe goluri s-au marcat pe 8 noiembrie 2015, FCSB – FC Botoşani 5-3.

Singurul succes bifat de moldoveni din postura de gazde: 21 noiembrie 2024, FC Botoșani – FCSB 1-0.

Singura înfrângere suferită pe teren propriu de elevii lui Leo Grozavu în principala competiție internă în acest an calendaristic a fost pe 14 aprilie 2025, FC Botoșani – Oțelul (0-1) , în rest au șase victorii și șapte rezultate de egalitate.

Meciul Dinamo – FCSB (4-3) din 2 august 2025 a fost singura partidă pierdută de bucureșteni în ultimele 17 deplasări din SuperLigă, înterval în care au mai înregistrat din postura de vizitatori opt succese și opt rezultate de egalitate.

