SuperLiga: FCSB, ținută în șah de Petrolul Ploiești

Echipa Petrolul Ploieşti a încheiat la egalitate sâmbătă seară, scor 1-1, cu formaţia bucureşteană FCSB, în etapa a 17-a din SuperLiga de fotbal, informează News.ro.

Miculescu a ratat prima şansă a bucureştenilor pe Arena Naţională, trimiţând cu capul, în minutul 9. Două minute mai târziu Alexandru Stoian a deschis scorul din pasa lui Radunovic, omul care a oferit cele mai multe pase decisive în anul 2025.

Miculescu a trimis pe lângă poartă în minutul 39, iar Târnovanu a scos şutul lui Ricardinho, în minutul 40.

Ploieştenii au egalat repede după pauză, în minutul 47, când Sălceanu a şutat, mingea a fost deviată de Ngezana şi Târnovanu a fost învins. Olaru a lovit bara, în minutul 62. Bucureştenii au atacat, încercând să înscris golul victoriei, dar Mamadou Thiam a ratat în al cincilea minut de prelungire, iar FCSB – Petrolul s-a terminat 1-1.

FCSB e pe locul 10, cu 21 de puncte, în timp ce Petrolul e pe 12, cu 16 puncte.

Au evoluat echipele: