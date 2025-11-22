SuperLiga: FCSB, ținută în șah de Petrolul Ploiești
Echipa Petrolul Ploieşti a încheiat la egalitate sâmbătă seară, scor 1-1, cu formaţia bucureşteană FCSB, în etapa a 17-a din SuperLiga de fotbal, informează News.ro.
Miculescu a ratat prima şansă a bucureştenilor pe Arena Naţională, trimiţând cu capul, în minutul 9. Două minute mai târziu Alexandru Stoian a deschis scorul din pasa lui Radunovic, omul care a oferit cele mai multe pase decisive în anul 2025.
Miculescu a trimis pe lângă poartă în minutul 39, iar Târnovanu a scos şutul lui Ricardinho, în minutul 40.
Ploieştenii au egalat repede după pauză, în minutul 47, când Sălceanu a şutat, mingea a fost deviată de Ngezana şi Târnovanu a fost învins. Olaru a lovit bara, în minutul 62. Bucureştenii au atacat, încercând să înscris golul victoriei, dar Mamadou Thiam a ratat în al cincilea minut de prelungire, iar FCSB – Petrolul s-a terminat 1-1.
FCSB e pe locul 10, cu 21 de puncte, în timp ce Petrolul e pe 12, cu 16 puncte.
Au evoluat echipele:
- FCSB: Târnovanu – Pantea (Politic 74), Ngezana, Graovac, Radunovic – Fl. Tănase, Cisotti (Mamadou Thiam 65), Olaru (Alibec 87) – Miculescu, Al. Stoian (M. Toma 65), Oct. Popescu (Şut 46). ANTRENOR: Elias Charalambous
- PETROLUL: Krell – P. Papp, Onguene, Guilherme Soares (Hanca 46) – Ricardinho (L. Dumitriu 87), Mateiu (M. Dulca 46), Dongmo, Jyry, Sălceanu (Boţogan 78) – Chică-Roşă (Doumtsios 85), Grozav. ANTRENOR: Eugen Neagoe
- Cartonaşe galbene: Fl. Tănase 10 / Mateiu 44, Krell 84
- Arbitri: Szabolcs Kovacs – Adrian Vornicu, Florian Vişan / Arbitri VAR: Adrian Cojocaru – Iulian Călin