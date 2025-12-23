SuperLiga: Florin Tănase, după „victoria mare” din derby-ul cu Rapid: „La final așa ne place nouă să trăim, cu emoții”

Jucătorul Florin Tănase a afirmat, după derbyul cu Rapid, câștigat de FCSB cu scorul de 2-1, că victoria formației sale este meritată, chiar dacă adversarii au controlat a doua parte a jocului.

„O victorie mare, în derby, suntem fericiți. Cred eu că am făcut o primă repriză foarte bună, după care în a doua repriză ei au avut controlul jocului. Dar, per total e o victorie meritată. La final așa ne place nouă să trăim, cu emoții. E bine că s-a terminat așa, nu mai contează. Da, e frumos fotbalul când sunt emoții”, a declarat Florin Tănase la televiziunile deținătoare de drepturi, potrivit Agerpres.

„În 2026 trebuie să fim pregătiți, să facem o perioadă de cantonament bună. Trebuie să ne întoarcem cu dorința mare de a demonstra că suntem cea mai bună echipă din România, așa cum am făcut în ultimele meciuri. Acum nu mi se pare că suntem cea mai bună echipă din România. În prima repriză, da, în a doua, nu. Trebuie să jucăm, să învățăm să jucăm până în ultimul minut la fel. E o diferență pe care trebuie să o recuperăm. Trebuie să fim conștienți și să jucăm fiecare meci la victorie”, a mai adăugat jucătorul campioanei, după meci.

FCSB a învins-o pe Rapid București cu scorul de 2-1 (1-0), duminică seara, pe Arena Națională, într-un derby care a contat pentru etapa a 21-a a Superligii de fotbal.

Campioana a deschis scorul prin Darius Olaru (24), cu un șut la colțul lung, după o combinație cu Daniel Bîrligea. Florin Tănase (75 – penalty) a marcat al doilea gol al gazdelor, după un henț comis de Denis Ciobotariu.

Golul echipei Rapid a fost reușit de Alexandru Dobre (86 – penalty), după ce Danijel Graovac l-a faultat în careu pe Claudiu Petrila. A fost primul penalty primit de Rapid în acest campionat.

FCSB a ajuns la opt meciuri consecutive fără înfrângere, cinci victorii și trei egaluri.

Rapid are o singură victorie în cinci etape, un egal și trei eșecuri.

În tur, scorul a fost egal, 2-2.