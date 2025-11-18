SuperLiga: Fotbaliști de la Dinamo și Rapid, propuși de un oficial FCSB la naționala României

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului FCSB, consideră că Alexandru Musi (Dinamo) și Andrei Borza (Rapid) pot reprezenta soluții pentru echipa națională a României.

De asemenea, oficialul campioanei en-titre susține că la prima reprezentativă ar trebui încercat un sistem cu 3 fundași centrali.

Mihai Stoica: „Poate fi și Borza de națională. El cu Musi”

„Să vedem cu cine picăm. Putem să avem șanse. Poate fi și Borza de națională. El cu Musi. Ambii joacă. Borza ar putea fi o soluție ca fundaș stânga. Poate că Rațiu în baraj va avea altă atitudine.

Poate nu o să mai avem glume din astea să dăm cartonașe când dăm gol (n.r. aluzie la gestul făcut de Bîrligea după reușita din meciul cu Bosnia) că ni se pare că suntem foarte amuzanți, dar nu suntem. Sunt multe chestii care se leagă. Cu o linie de fund Rațiu, Drăgușin, Burcă, Borza se schimbă în bine. Poate chiar Bancu.

Eu, în continuare, cred că am da un randament mai bun la echipa națională dacă am intra cu trei fundași centrali. O să spuneți că nu avem fundași centrali. Da, dar chiar dacă nu sunt străluciți le e mai ușor să joace în trei decât în doi. Îi aveam acum pe Drăgușin, Ghiță, Rus, Racovițan… Toți joacă în trei la echipele de club. Iar în acest modul Bancu și Rațiu să fie aripile. Până la meciul de baraj poți încerca această formulă.

Poți să joci și cu doi atacanți, sunt mai multe formule. Există un 3-4-2-1, un 3-4-1-2, depinde cum faci triunghiul acolo. Ai număr 10, pe Ianis, Stanciu, Olaru, Stanciu. Ai și doi atacanți”, a declarat Stoica, potrivit fanatik.ro.